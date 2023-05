Knežević: Želimo isključivo da slušamo građane

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) zalaže se za pomirenje Srba i Crnogoraca, ali ne na štetu ostalih naroda u državi, poručio je nosilac te izborne liste i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, dodajući da u toj koaliciji žele isključivo da slušaju građane.

Knežević je na predizbornom skupu u Tivtu istakao da se ne smije nastavljati “političko ludilo“ u kojem je, kako je rekao, Crna Gora potpuno izgubila samostalnost i u kojem ambasadori opredeljuju šta je dozvoljeno, a šta nije.

On je rekao da nije išao na “čas“ kod predsjednika države Jakova Milatovića sa ostalim nosiocima lista iz razloga što je Milatović to najavio nakon sastanka sa američkim senatorima.

Knežević je, kao drugi razlog neodlaska, naveo to što je Milatović istakao da je predsjednik svih građana Cne Gore, a odmah nakon toga da je jedan od lidera Pokreta Evropa sad (PES).

“Ovo nije bilo ni u vrijeme Mila Đukanovića da, u jeku parlamentarnih izbora, zloupotrebljava poziciju predsjednika države i šalje poruku da na ovaj način želi da doprinese PES-u i to nakon konsultacija sa američkim senatorom“, naveo je Knežević.

On je kazao da je na referendumu glasao za zajedničku državu, ali da poštuje i one koji su glasali za nezavisnost, jer su imali drugačiji koncept oko toga kako treba da se razvija Crna Gora u budućnosti.

“Da su znali u šta će se razviti Crna Gora, sigurno bi se zapitali, da li uopšte da izađu na izbore“, naveo je Knežević.

On je rekao da će koalicija koju predvodi uskladiti penzije sa platama uz rast neto zarade, a kroz ozbiljne investicije sa kineskom kompanijom će pokazati odgovornost prema sjeveru Crne Gore.

Prema riječima Kneževića, u dogovoru sa Srbijom su spremni da otvore dvije fabrike na sjeveru kako bi se oživio taj dio države.

Knežević je najavio formiranje Ministarstva protiv organizovanog kriminala i korupcije.

