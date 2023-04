Knežević: Podrška ulasku Kosova u SE nacionalna sramota

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade Dritana Abazovića da podrži zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Evrope (SE) spada u jednu od najsramnijih u crnogorskoj istoriji i dodatno usložnjava društveno-političke prilike u Crnoj Gori i regionu, ocijenio je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević.

Komitet ministara SE odobrio je zahtjev Kosova za prijem u tu međunarodnu organizaciju, a konačnu riječ daje Parlamentarna skupština, koju čine nacionalni predstavnici država članica.

Knežević je u reagovanju naveo da se zvanična Crna Gora na čelu sa Abazovićem, glasajući na Komitetu ministara da Kosovo uđe u SE, pridružila onoj Crnoj Gori Mila Đukanovića i Duška Markovića koji su, kako je kazao, 2008. godine protivno volji 85 odsto građana priznali Kosovo.

“Ta odluka Abazovićeve Vlade spada u jednu od najsramnijih u crnogorskoj istoriji”, rekao je Knežević.

On je ocijenio da ona dodatno usložnjava društveno političke prilike, kako u Crnoj Gori, tako i regionu.

“Ako rasapala Vlada Abazovića nije imala ljudske i političke hrabrosti da bude protiv, mogla je glasati uzdržano, i na taj način pokazati da joj je stalo do najboljih odnosa sa Srbijom”, kazao je Knežević.

On je rekao da je očigledno postalo pravilo da oni koji deklarativno najviše govore o dobrosusjedskim odnosima, suštinski najdublje zarivaju nož u leđa Srbiji, kad god im se ukaže prilika za to.

“Zato je današnje glasanje nacionalna sramota koju ćemo morati da spiramo sa našeg obraza”, naveo je Knežević.

On je kazao da je Srbija, iako su mnogi tvrdili da će se prva odreći Kosova i Metohije na tom glasanju, glasala protiv.

Knežević je dodao da su, između ostalih, protiv glasali i Azerbejdžan i Gruzija koji, kako je naveo, više imaju svijesti i bratskog razumijevanja nego “crnogorski kvintaši koji bi se i rođene majke odrekli ako bi im stigao dekret iz ambasade”.

“Zato danas groteskno zvuči izjava Jakova Milatovića da bi poslije Brisela želio da posjeti Beograd, jer upravo je zvanična, a manjinska Crna Gora današnjim glasanjem odredila sljedeću Milatovićevu destinaciju, a to je Priština”, navodi se u reagovanju.

Knežević je rekao da, ukoliko se Milatović ne slaže s današnjim glasanjem Vlade Crne Gore, očekuje da se oglasi i ogradi od “terorističkog akta” države čiji je predsjednik.

On je kazao da očekuje da se oglase i sve one institucije, nevladine organizacije i nezavisni intelektualci.

“Kojima su usta puna pjesama o Kosovu na svadbama i vašarima, a koje su zaustavljale ulazak DF–a u Vladu, tvrdeći da će srpske interese bolje braniti Abazović i eksperti sa Fjesbuk grupe Naši u svijetu, koji postadoše mesije i državnici, a izdadoše sve čega su se dotakli”, naveo je Knežević.

On je dodao da je sada prava prilika da u crkvama i manastirama otpočne akcija za prikupljanje potpisa o povlačenju odluke o priznanju Kosova.

“Jer ako ovi koji su na izborima pobijedili Đukanovića misle isto što i mi, onda će odluka biti povučena”, naveo je Knežević.

On je rekao da se plaši da misle isto kao Đukanović, samo što to niko ne smije javno da kaže.

“Zato smo dužni svim raspoloživim demokratskim sredstvima da zaustavimo dalje srozavanje i urušavanje države i njenih institucija dok se ne pretvore u neprepoznatljivu ruinu”, navodi se u reagovanju Kneževića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS