Knežević: DF spreman da bude dio dogovora za izbor sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) spreman je da bude dio dvotrećinskog dogovora za izbor sudija Ustavnog suda, kazao je jedan od lidera tog političkog saveza Milan Knežević.

On je pozvao aktere parlamentarnog života da, uprkos razlikama među njima, otpočnu deblokadu pravosuđa sa dvotrećinskom podrškom za izbor sudija Ustavnog suda.

„I tako spasimo državu ustavne paralize i omogućimo stvaranje preduslova za donošenje izbornog zakona i pripremu izbora koji slijede“, rekao je Knežević za Dan.

On je naveo da u potpunosti odbacuju bilo koji narativ o tome da je DF blokirao, ili da će blokirati evropski put Crne Gore.

„Još u julu na sastanku s predsjednicima parlamentarnih stranaka smo iskazali spremnost da kroz parlamentarni dijalog sa dvije trećine i više glasova izaberemo članove Sudskog savjeta, sudije Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca“, kazao je Knežević.

On je rekao da je, nažalost, ne krivicom DF-a, došlo do jednostranih kombinatorika bivše parlamentarne većine koja je, kako je naveo, bila odustala od dvotrećinske podrške za deblokadu pravosuđa.

„I sad kao rezultat imamo institucionalno lutanje u ćorsokaku“, kazao je Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS