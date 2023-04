Knežević: Adžić da preispita uslove zabrane ulaska Božoviću

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske narodne partije (DNP) i predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević zatražio je od ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da preispita uslove zabrane ulaska u Crnu Goru za bivšeg ambasadora Srbije Vladimira Božovića i još troje državljana te zemlje.

Kako se navodi u saopštenju DNP-a, Knežević se danas u pisanoj formi obratio Adžiću, trežeći da se preispita zabrana ulaska u Crnu Goru za Božovića kao i za Vladimira Mandića, Bratislava Stoiljkovića i Dana Šijana.

Dodaje se da je Knežević istakao da je Odbor na 40. sjednici, 18. aprila, nakon kontrolnog saslušanja, jednoglasno usvojio izvještaj koji je i poslat Adžiću kako bi bio upoznat sa njegovom sadržinom.

“Knežević je pritom naglasio da se Odbor obraća Adžiću u očekivanju da, u saradnji sa nadležnim državnim organima, preduzme dalje aktivnosti i realizaciju, u kontekstu zaključka datog dokumenta, povodom ponovnog preispitivanja uslova zabrane ulaska u Crnu Goru za Božovića, Mandića, Stoiljkovića i Šijana”, kaže se u saopštenju.

