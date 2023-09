Kipar će nastaviti da podržava evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može da računa na podršku Kipra u daljem integracionom procesu, poručeno je na sastanku premijera Dritana Abazovića sa ministrom vanjskih poslova Kipra Konstantinosom Kombosom.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Vlade, Abazović i Kombos su, na sastanku na marginama zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, razgovarali o unapređenu bilateralne saradnje i razmjeni iskustava u oblasti turizma, kao i saradnji u procesu evropskih integracija.

„U tom kontekstu, Kombos je istakao da Crna Gora može računati na podršku Kipra u daljem integracionom procesu“, kaže se u saopštenju.

Abazović je naveo da je zadovoljan tradicionalno dobrim i prijateljskim odnosima Crne Gore i Kipra, koji, kako je dodao, imaju visok potencijal za dalji razvoj u svim oblastima od obostranog interesa.

On je zahvalio na dosadašnjoj podršci procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i rekao da očekuje da podrška Kipra, kako politička, tako i ekspertska, neće izostati ni u narednom periodu.

Abazović je ocijenio da potpisani Memorandum o razumijevanju između vlada Crne Gore i Kipra iz 2012. godine pruža pravni okvir za saradnju u nizu sektora važnih za evropski put naše države.

„Crna Gora ostvaruje veoma kvalitetnu saradnju sa Kiprom na nivou resora unutrašnjih poslova, posebno kroz učešće u zajedničkim EU projektima, s tim da smo posebno zainteresovani za jačanje bilateralne policijske saradnje“, naglasio je Abazović.

