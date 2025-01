KCCG: Tri pacijenta stabilno, četvrti kritično

Podgorica, (MINA) – Tri pacijenta koja su ranjena u srijedu u pucnjavi na Cetinju su stabilno, dok je četvrti u kritičnom stanju, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Iz te zdravstvene ustanove rekli su da je tim njihovih ljekara, sačinjen od anesteziologa, hirurga, urologa i neurohirurga, obavio jutarnju vizitu pacijenata sa Cetinja koji su od prijema, nakon operativnih zahvata, pod konstantnim medicinskim nadzorom.

“Nakon detaljne analize, pregleda i svih nalaza, tri pacijenta su odvojena od mašine za disanje, i dalje su stabilnog stanja sa dobrim prognozama, dok je četvrti pacijent, koji ima prostrijelne rane glave, u jako kritičnom stanju s neizvjesnim ishodom”, kaže se u saopštenju.

Taj pacijent je, kako se dodaje, u potenciranoj komi, sediran je i njegovo stanje se redovno prati.

Cetinjanin Aco Martinović u srijedu u Prijestonici ubio je 12 osoba.

