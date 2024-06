KCCG: Nestanak struje izazvao probleme u radu angio sale

Podgorica, (MINA) – Nestanak struje usljed regionalne havarije izazvao je probleme u radu angio sale Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su kazali da će svi hitni pacijenti biti zbrinuti u Kliničko – bolničkom centru Berane, dok će elektivnim pacijentima intervencija biti odložena na nekoliko dana.

“Nakon višečasovnog rada tehničkih službi sa ovlašćenim serviserima, ustanovljeno je da sala nije trajno oštećena”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, za reinstalaciju softvera i testiranje, prema riječima servisera, trebaće do 72 sata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS