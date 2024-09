KCCG i Glavni grad potpisali Sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA) – Direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), Aleksandar Radović i gradonačelnica Podgorice, Olivera Injac, potpisali su sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji u cilju unaprjeđenja zdravstvenih usluga i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Kako je saopšteno iz KCCG-, strane potpisnice su se obavezale da će sarađivati na partnerskim osnovama u oblasti unaprjeđenja saobraćajne infrastrukture, ozelenjavanje površina u krugu KCCG-a, kao i slične aktivnosti od javnog interesa.

„O važnosti ovog sporazuma najbolje govori činjenica da je za efikasno i bezbjedno zbrinjavanje pacijenata, pored stručnog kadara i kvalitetne medicisnke opreme, veoma važno i nesmetano odvijanje saobraćaja u krugu svake bolnice“, rekli su iz KCGG.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da ne treba posebno naglašavati da nekada minute odlučuju u spašavanju ljuskih života.

„Zato je veoma važno da se za efikasno funkcionisanje KCCG-a i ovaj segment uredi na najboljolji nači“, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da se buduća saradnja odnosi na unaprjeđenje saobraćajne infrastrukturte u krugu te zdravstvene ustanove u cilju omogućavanja lakšeg pristupa građanima koji imaju potrebu za pružanjem zdravstvene zaštite, kao i zaposlenima.

Za realizaciju ovog projekta, kako su kazali, biće saniran parking i saobraćajne površina koje se nalaze na parcelama unutar KCCG.

„Ovo je najbolji primjer međuinstitucionalne saradnje u interesu, ne samo lokalne zajednice, već našeg društva u cjelini, budući da se u KCCG zbrinjavaju pacijenti iz cijele Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

