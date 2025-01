KBC-u Berane nagrada za najbolju javno zdravstvenu ustanovu

Podgorica, (MINA) – Ljekarska komora Crne Gore proglasila je Kliničko-bolnički centar (KBC) Berane za najbolju javno zdravstvenu ustanovu u prošloj godini.

Iz Ljekarske komore su saopštili da su za najbolje ljekare izabrani hirurg Miljan Zindović i pedijatar Branko Lutovac, dok je najbolja studentkinja medicine Ajla Murić.

“Za najbolju privatnu zdravstvenu ustanovu proglašena je Milmedika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su svečanosti prisustvovali i direktor Kliničkog centra (KCCG) Aleksandar Radović, medicinski direktor KCCG Đorđije Krnjević i direktorica Doma zdravlja Podgorica Dragana Durković.

Nagrade je obrazložila i dodijelila predsjednica Ljekarske komore Žanka Cerović, navodeći da je KBC Berane, usljed transformacije iz Opšte bolnice u KBC, dobio kompleksan zadatak.

“Uspjeli su da unaprijede kvalitet pružanja zdravstvenih usluga, povećaju broj ljekara i da uvođenjem novih procedura učine značajne početne korake ka transformaciji”, kazala je Cerović.

Ona je rekla da je sigurna da će ta nagrada biti podstrek da se daljim, upornim i napornim radom dođe do željenog postavljenog cilja.

Iz Ljekarske komore su istakli da su crnogorski ljekari i tokom prošle godine pokazali izuzetan kvalitet, znanje i stručno zalaganje i da zbog toga nije bilo lako izdvojiti samo jednog kolegu, pa nagradu dijele doktori Zindović i Lutovac.

“Zindović je prvi crnogorski hirurg koji je izveo laparoskopsku operaciju iz oblasti barijatrijske hirurgije, “sleeve” gastrektomiju – resekciju želuca kod prekomjerno gojaznih pacijenata, i jedini koji posjeduje sertifikat izdat od najstarijeg udruženja evropskih specijalista”, kaže se u saopštenju Ljekarske komore.

S druge strane, kako su naveli, Lutovac je pedijatar koji je pokazao izuzetno znanje, hrabrost i sposobnost da pacijentu starom samo sedam godina godina, koristeći metodu hitne dijalize bubrega koja do tada nije primijenjana u KCCG, spasi život.

“Istovremeno, Ljekarska komora intenzivno prati razvoj budućih ljekara zbog čega je, na predlog Vijeća Medicinskog fakulteta, za najboljeg studenta proglašena studentkinja šeste godine Ajla Murić, koja je u prethodnoj studijskoj godini položila sve ispite ocjenom A”, kaže se u saopštenju.

Obrazlažući nagradu za najbolju privatnu zdravstvenu ustanovu, Cerović je rekla da je Milmedika, od male ordinacije u Nikšiću koja je otvorena prije 31 godinu, danas prepoznata kao mreža zdravstvenih ustanova koja pruža širok spektar zdravstvenih usluga.

Govoreći o rezultatima Ljekarske komore tokom prošle godine, ona je navela da strukovno udruženje prvi put od osnivanja posjeduje svoje prostorije.

Ona je kazala da je uspješno uspostavljena formalna komunikacija sa najstarijim udruženjem evropskih specijalista.

“Konačno smo dobili zeleno svjetlo da u aprilu postanemo članica te prestižne organizacije. Tako i zvanično dokazujemo da je crnogorska medicina uveliko prevazišla lokalni i regionalni karakter”, navela je Cerović.

Ona je rekla da se Ljekarska komora pokazala kao uspješan domaćin i suorganizator 13. Kongresa Medicinskog foruma ljekarskih komora Jugoistočne Evrope.

“Taj kongres je bio visoko bodovan od evropskog tijela za akreditaciju, što najbolje govori o njegovom naučnom i stručnom značaju, ali i o ugledu našeg udruženja u širim okvirima”, kazala je Cerović.

Na internom planu, kako je dodala Cerović, Ljekarska komora je preduzela niz aktivnosti.

“Usvojili smo novi Statut i donijeli niz drugih akata s ciljem usklađivanja forme sa suštinskim potrebama profesije. Istovremeno, bili smo aktivni učesnici javne rasprave povodom Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti”, rekla je Cerović.

Ona je kazala da su efikasno reagovali i povodom najava da se ljekari brišu iz Zakona o zaradama u javnom sektoru.

“A bez odlaganja smo se usprotivili i namjeri da se izmjenom visina koeficijenata ljekari degradiraju”, rekla je Cerović.

Ona je navela da je njihov zahtjev da im se koeficijenti izjednače sa predloženim koeficijentima nosilaca sudske funkcije.

“Takođe, povodom brisanja člana 152a Krivičnog zakonika kojim je bila pružena krivičnopravna zaštita ljekarima pri pružanju ljekarske pomoći, Ljekarska komora je Ministarstvu pravde jasno i nedvosmisleno ukazala na pogubnost takvog rješenja”, dodala je Cerović.

Ona je kazala da su zato od Ministarstva pravde dobili jasne signale da će u Krivični zakonik iznova biti uvršten član koji će crnogorskim ljekarima pružiti krivičnopravnu zaštitu na radnom mjestu i istovremeno obezbijediti pravo građanima na kontinuiranu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Cerović je rekla da je, svjesni činjenice da se budućnost gradi sada, a ne za deceniju ili dvije, Ljekarska komora u kontinuiranoj komunukaciji sa Ministarstvom zdravlja povodom statusa mladih ljekara.

“Njihove prilike – od zasnivanja radnog odnosa preko dodjela specijalizacija do unapređenja društvenog i materijalnog statusa su od presudnog značaja da ih zadržimo u Crnoj Gori”, rekla je Cerović.

Ona je navela da je poznato da je crnogorsko društvo apsolutno posvećeno evropskim integracijama.

“Ali država mora da se zapita da li će biti kasno ako se tek za nekoliko godina sjeti svojih doktora medicine kada naša licenca bude istovjetno validna kako ovdje, tako i u Njemačkoj, Belgiji, Holandiji i slično. Zato i danas apelujem da zajednički radimo na preciznim mjerama za unapređenje statusa ljekara u Crnoj Gori”, navela je Cerović.

Ona je kazala da je svjesna i zadataka koje kao strukovno udruženje još nijesu riješili.

Cerović je rekla da, iako su planirali da postignu značajan napredak u oblasti sufinansiranja edukacija i stručnog usavršavanja članova, u tom segmentu rezultata za sada nema.

“Nažalost, moram da konstatujem da postupajuća komisija kojoj je dat zadatak da uradi nacrt pravilnika, kojim bi se definisali jasni i transparentni uslovi pod kojim bi svaki član mogao da aplicira za novčana sredstva kod Komore po osnovu daljeg usavršavanja i edukacije, nije uradila predmetni nacrt ni nakon značajno proteklog vremena”, kazala je Cerović.

Ona je rekla da je stoga izrada tog pravilnika prvi zadatak na čijoj će realizaciji lično instirati.

