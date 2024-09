Kažanegra Stanišić: Za slobodu i demokratiju se mora stalno boriti

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko društvo bi, bez slobodnih medija i kulture koja podstiče dijalog i različitost, bilo ranjivo na rast autoritarnih i totalitarnih tendencija, kazala je

Ona je, na otvaranju Međunarodnog naučnog skupa „Mutirajući virus totalitarizma“, poručila da su sloboda i demokratija vrijednosti za koje se mora svakodnevno boriti.

Skup je organizovao Univerzitet Crne Gore (UCG) u saradnji sa Univerzitetom Adam Mickijevič u Poznanju.

Kažanegra Stanišić je, kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija (MKM), kazala da tema tog skupa nije samo predmet akademske rasprave, već da je od presudnog značaja za duboko razumijevanje kompleksnosti savremenog društva i prijetnji sa kojima se svi suočavaju.

„Totalitarizam, fenomen koji je obilježio dvadeseti vijek svojom mračnom silom, nije nestao; on se prilagođava, mutira, pronalazi nove forme i često se prikriva pod različitim maskama, pokušavajući da iskoristi trenutke nesigurnosti i krize kako bi zadobio povjerenje društva“, istakla je Kažanegra Stanišić.

Prema njenim riječima, u savremenom globalnom kontekstu, ova tema postaje sve urgentnija.

„Suočeni smo sa političkim, ekonomskim i socijalnim promjenama koje otvaraju prostor za potkopavanje osnovnih demokratskih vrijednosti – poput slobode izražavanja”, rekla je Kažanegra Stanišić.

Ona je istakla da u ranjivim vremenima mutirajući virus totalitarizma traži načine da prodre u živote ljudi i uspostavi kontrolu.

“Naš zadatak, stoga, nije samo prepoznavanje ovih mutacija, već i pravovremeno identifikovanje i razvijanje efikasnih strategija otpora – zbog čega ovaj skup i jeste od neizmjernog značaja“, kazala je Kažanegra Stanišić.

Ona je ocijenila da je uloga kulture i medija u ovom procesu od suštinske važnosti.

„Kultura je srž našeg identiteta, prostor u kojem se čuva i razvija sloboda izražavanja, kreativnost i različitost”, istakla je Kažanegra Stanišić.

Kako je kazala, s druge strane, mediji su najvažniji saveznici u informisanju javnosti, kritičkoj analizi i demaskiranju prijetnji koje nastoje da uruše temelje slobodnog društva.

“Naša je odgovornost da podržimo i osnažimo ove sektore, jer oni predstavljaju ključne stubove u borbi protiv totalitarizma“, navela je Kažanegra Stanišić.

Ona smatra da u periodu kada se svijet suočava sa globalnim izazovima poput pandemije, klimatskih promjena, tehnoloških transformacija i političkih nesigurnosti, totalitarne ideje lako mogu pronaći plodno tlo.

„Krize koje donose nesigurnost i strah često otvaraju vrata ideologijama koje nude jednostavna, ali opasna rješenja, zasnovana na ograničavanju sloboda i manipulaciji javnim mnjenjem”, navela je Kažanegra Stanišić.

Ona je istakla da je zbog toga ključno da se stalno izučavaju lekcije iz prošlosti i primjenjuju kako bi bilo spriječeno ponavljanje grešaka.

Kažanegra Stanišić je rekla da je ponosna na činjenicu da UCG, u saradnji s Univerzitetom Adam Mickijevič, organizacijom tog skupa pokazuje izuzetnu društvenu odgovornost i zrelost.

Prema njenim riječima, okupljanjem stručnjaka iz različitih zemalja i oblasti, stvara se platforma za razmjenu ideja i formiranje novih uvida, koji će biti od velikog značaja ne samo za akademsku zajednicu, već i za društvo u cjelini.

“Vaš rad na ovom skupu nije samo akademski doprinos; to je i čin otpora protiv svih oblika opresije i gušenja slobode. Uvjerena sam da će zaključci i preporuke koje ćete donijeti ojačati otpornost naših društava na izazove koji nas očekuju“, poručila je Kažanegra Stanišić.

