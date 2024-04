Katniću određeno zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), određeno je zadržavanje do 72 sata.

Katnić je dobio advokata po službenoj dužnosti, prenosi Portal RTCG.

Bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović i Katnić uhapšeni su po nalogu SDT-a, a osumnjičeni su za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Nakon saslušanja u SDT-u, zadržavanje do 72 sata određeno je i Lazoviću.

