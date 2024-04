Katnić sproveden u prostorije SPO-a

Podgorica, (MINA) – Bivši glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, koji je uhapšen jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), doveden je u prostorije Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO), po nalogu, SDT-a, uhapsilo je jutros Katnića i i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić saopštio je da su uhapšeni na osnovu saradnje i višemjesečnog koordinisanog djelovanja SDT-a, Specijalnog policijskog odjeljenja i Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona – EUROPOL.

Prema njegovim riječima, osumnjičeni će biti sprovedeni specijalnom tužiocu radi saslušanja u zakonskom roku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS