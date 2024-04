Katnić i Lazović ostaju u pritvoru

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici odbio je žalbu odbrane i potvrdio rješenje sudije za istragu Gorana Šćepanovića kojim je bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i nekadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije Zoranu Lazoviću određen pritvor do 30 dana.

To je agenciji MINA potvrdila savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Marija Raković.

Katnić i Lazović uhapšeni su 14. aprila po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a dva dana kasnije određen im je pritvor do 30 dana.

Oni se sumnjiče da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

