Kalač: BS ne predstavlja sve Bošnjake

Podgorica, (MINA) – Crnogorska javnost zatečena je odlukom Bošnjačke stranke (BS) da uđe u Vladu sa predstavnicima retrogradne politike devedesetih, zagovornicima nacionalističkih i šovinističkih ideja i negatorima genocida, kazao je predsjednik odborničkog kluba Socijaldemokrata (SD) u Skupštini opštine Rožaje, Alen Kalač.

On je rekao da je svima jasno da se ne može staviti znak jednakosti između BS-a i bošnjačkog naroda u Crnoj Gori.

„Crnogorska javnost ostala je zatečena odlukom BS-a da uđe u Vladu sa predstavnicima mračne retrogradne politike devedesetih, zagovornicima nacionalističkih i šovinističkih ideja, negatorima genocida i onima u čijim redovima i danas sjede pripadnici ozloglašenog bivšeg Sedmog bataljona“, naveo je Kalač.

On je kazao da vjeruje da je svim pripadnicima bošnjačkog naroda jasno da se bolja budućnost Crne Gore ne može graditi sa onima koji negiraju genocid u Srebrenici i zastupaju stavove koji narušavaju dobrosudsjedske odnose.

Kalač je rekao da Bošnjaci u Crnoj Gori, ali ni oni građanski orijentisani i dobronamjerni građani nijesu zaboravili iz čijih redova je dolazila inicijativa za postavljenje spomenika ratnom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u Beranama.

Oni, kako je dodao, nijesu zaboravili, ko veliča ratne zločince i čiji predstavnici su slavili sa podignuta tri prsta uz stihove „Leleču Turci, kukaju bule”.

Prema riječima Kalača, razumna Crna Gora se od avgusta 2020. godine pa do danas skoro svakodnevno zgrožava nad izjavama i postupcima političkih predstavnika novih koalicionih partnera BS-a.

„Čiji istaknuti funkcioneri u multietničkim sredinama organizuju svečane akademije povodom obilježavanja Dana državnosti Srbije, prijete Crnogorcima da će „završiti kao Turci”, svakodnevno gaze Ustav i čine da se mnogi građani u sopstvenoj državi osjećaju nesigurno“, naveo je Kalač.

Kako je kazao, oni koji bi trebalo da imaju odgovornost prema građanima, koji su im na izborima ukazali povjerenje, iznevjerili su ne samo njih, već i pogazili sve ono što je činilo njihove partijske principe i na čemu su zasnivali politiku.

„BS-u čestitamo nove političke partnere, a Bošnjacima u Crnoj Gori poručujemo da dok je SD-a i Evropskog saveza imaće ko da ih zastupa“, navodi se u saopštenju.

Kalač je rekao da je siguran da je, kao i njemu, mnogim Bošnjacima neprihvatljivo igranje sa sudbinom građanske Crne Gore, multivjerskim, multietničkim i multinacionalnim skladom.

On je kazao da neće biti lako popraviti štetu koju ta neprirodna koalicija može nanijeti ne samo bošnjačkom narodu, već cijeloj Crnoj Gori.

„Ali SD i Evropski savez će i dalje nastaviti da zastupaju ideju građanske Crne Gore, koja je dovoljno široka za sve njene građane bez obzira na vjersku, nacionalnu, etničku i bilo koju drugu pripadnost, i da budu brana svim štetnim, retrogradnim i nacionalističkim politikama“, navodi se u saopštenju.

