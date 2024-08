Kabinet Milatovića: Raspisivanje izbora u Andrijevici u skladu sa zakonom

Podgorica, (MINA) – Izbori za odbornike u Skupštini Opštine (SO) Andrijevica biće raspisani u skladu sa zakonom, poručili su iz Kabineta predsjednika države Jakova Milatovića, , dodajući da se još nijesu stekli uslovi sa raspisivanje izbora u tom gradu.

Oni su, reagujući na, kako su naveli, različite medijske interpretacije koje se tiču raspisivanja izbora u Andrijevici, istakli da su konačni rezultati izbora u Andrijevici objavljeni u Službenom listu 16. jula.

“Imajući u vidu da su konačni rezultati izbora u Andrijevici objavljeni u Službenom listu 16. jula, nedvosmisleno je da se još nijesu stekli uslovi za raspisivanje izbora u toj opštini”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, to potvrđuje i Nalaz upravnog nadzora nad primjenom člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi od strane SO Andrijevica, što je, kako su naglasili, akt Ministarstva javne uprave od 19. jula.

Iz Milatovićevog kabineta su podsjetili da je Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano da “ako se

skupština ne konstituiše u roku od 60 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, Predsjednik Crne Gore raspisuje nove izbore za skupštinu.

Kako su dodali, Zakonom je predviđeno da se konačni rezultati izbora za odbornike objavljuju za odbornike u “Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi”.

