Jovanovski na čelu Komisije za praćenje uspostavljanja softvera

Podgorica, (MINA) – Profesor Fakulteta za informacione tehnologije Srđan Jovanovski biće na čelu komisije koja će raditi na pripremi tendera za izradu softverskog rješenja za kontrolu podataka prikupljenih na popisu stanovništva, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković.

On je, na konferenciji za novinare Kluba poslanika DPS-a, rekao da je, u skladu sa potpisanim sporazumom, opzicija dostavila ime osobe koja će biti na čelu Komisije koja će raditi na raspisivanju tendera.

“Profesor Fakulteta za informacione tehnologije Srđan Jovanovski biće ispred opozcije na čelu komisije koja će raditi pripremu za raspisivanje tendera za izradu softverskog rješenja”, naveo je Eraković.

On je dodao da je to važno zato što će svaki građanin, na osnovu tog softverskog rješenja, moći da provjeri da li su podaci koje su saopštili popisivaču vjerodostojni, odnosno da li se isti takvi podaci nalaze u bazi podataka.

“Pozivamo građane da nakon završetka i obrade podataka iskoriste to svoje pravo. Smatramo da ćemo na taj način moći da izvršimo i dodatnu kontrolu tog popisa”, kazao je Eraković.

Osim te kontrole, kako je rekao, preduzeli su čutav niz drugih aktivnosti.

“Podsjećam da je jedna od tačaka dogovora koje smo postigli sa Vladom bila ta da predstavnici opozicije izvrše ručno preobrajavanje pristiglog materijala, na osnovu uzorka od tri odsto”, naveo je Eraković.

On je dodao da će, jasnom statističkom obradom i parametrima koje postoje, na taj način moći da utvrde oko 99 odsto tačnosti podataka.

Eraković je kazao da su, osim toga, u skupštinsku proceduru predali izmjene i dopune zakonskih rješenja.

“Svrha izmjena i dopuna zakonskih rješenja je da Zavod za statistiku ima pravo pristupa, odnosno da koristi neophodne administrativne izvore podataka, što nam je veoma važno”, rekao je Eraković.

Monstat će, kako je naveo, moći da pristupi različitim bazama Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i na taj način spriječi eventualne zolupotrebe tokom popisa.

“Ako je neko tokom popisnog procesa saopštio neke podatke koji ne odgovaraju činjeničnim stanjima, izmislio neke podatke, uparivanjem sa podacima MUP-a vidjeće se da ti podaci nijesu relevenatni i neće se razmatrati i ući u popisni proces”, dodao je Eraković.

On je naveo da su predložili izmjene zakona o zaštiti podataka ličnosti, o strancima, o centralnom registru stanovništtva, o registrima prebivališta i boravišta, o saradnji sa dijasporom i iseljenicima, zdravstvenoj zaštiti, o matičnim registrima i o crnogorskom državljanstvu.

Eraković je kazao da su dobili inforamaciju da je MUP od prvog trenutka bio spreman da ustupi te podatke Monstatu, međutim, iz Agencije za zaštitu ličnih podataka su zahtijevali da dođe do promjene tih zakonskih rješenja.

“Što se tiče opozicije, ovim možemo konstatovati da smo ispunili naše obaveze što se tiče popisnog procesa, a sada je na Monstatu da završi unos podataka, a nakon toga da predstavnici opozicije izvrše kontrolu tog unosa tako što će ručno prebrojati tri odsto unijetih podataka”, naveo je Eraković.

On je poručio da se maksimalno odgovorno odnose prema tom procesu.

“Nijednog trenutka nijesmo htjeli da postoji bilo kakva improvizacija, zahtjevali smo da se poštuuje svaki član sporazuma koji je postignut između predstvanika opozicije i manjinskih savjeta u Crnoj Gori sa Vladom”, dodao je Eraković.

