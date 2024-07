Jovanović pozvao Mikijelja na pregovore

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović saopštio je da je danas uputio poziv za razgovor oko formiranja vlasti Mladenu Mikijelju, koji je predvodio listu “Za budućnost Budve”.

Jovanović je rekao da se zbog građana Budve neće osvrtati na ucjene koje je pročitao preko jednog portala jer, kako je naveo, veliki čovjek postavlja stroge zahtjeve sebi, mali ih čovjek postavlja drugima.

„Pozivam Mikijelja da priznamo i uvažimo vrijednost građana da bismo imali sopstvenu”, naveo je Jovanović u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS