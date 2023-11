Još dinamičnija saradnja Crne Gore i Njemačke

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnje strateško partnerstvo Crne Gore i Njemačke biće učvršćeno kroz još dinamičniju saradnju, poručeno je na sastanku ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i ambasadora Njemačke u Crnoj Gori Petera Feltena.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Šaranović je kazao da izuzetno cijeni podršku koju Njemačka u kontinuitetu pruža evropskoj perspektivi Crne Gore.

“Imamo zajednički cilj – da Crna Gora bude dio evropske porodice sa kojom dijeli iste vrijednosti,” rekao je Šaranović.

On je istakao da će intenzivno raditi na rješavanju svih izazova u pravcu ispunjavanja preostalih mjerila u poglavljima 23 i 24.

Šaranović je ocijenio da je saradnja na planu unutrašnjih poslova veoma sadržajna, kako na strateškom tako i na operativnom planu.

“Naš zadatak je da tu saradnju dodatno razvijamo, a fokus je na neprikosnovenoj borbi protiv svih vidova kriminala i korupcije, uz ulaganje u graničnu bezbjednost i sprečavanje svih oblika nasilja”, kazao je Šaranović.

On je dodao da prostor za dalje unapređenje saradnje policija dvije države postoji, uz uvjerenje da će uzajamno povjerenje i razmjena informacija bezbjednosnih službi doprinijeti sigurnijem ambijentu u Crnoj Gori, al i cijelom regionu Zapadnog Balkana.

“Puno poštovanje ljudskih prava u svim segmentima rada MUP-a je jedan od prioriteta”, kazao je Šaranović.

On je poručio da su Ministarstvo i Vlada Crne Gore čvrsto opredijeljeni da afirmišu pozitivne prakse i donose odluke zasnovane na znanju i izgradnji kapaciteta.

Felten je saopštio da je, za rad Ambasade Njemačke, prioritet podrška Crnoj Gori na njenom evropskom putu, pri čemu je ključna uloga Ministarstva unutrašnjih poslova.

„Uzdam se u to da će budućnost biti obilježena stabilnošću, koja je neophodna za efikasno funkcionisanje bezbjednosnih institucija i saradnju orijentisanu ka rezultatima”, istakao je Felten.

Kao primjer uspješne saradnje naveo je Frontex, kao i saradnju između službi granične policije i kriminalističke policije obje zemlje.

Felten je naglasio da Crna Gora može nastaviti da računa na stručnu podršku Njemačke u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS