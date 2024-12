Jonica na čelu Direktorata za normativno-pravne i kadrovske poslove u MUP-u

Podgorica, (MINA) – Vlada je na današnjoj sjednici imenovala Snežanu Jonicu za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno-pravne i kadrovske poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Vlada je donijela rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Ivice Janovića za člana Biroa za operativnu koordinaciju (BOK) i Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Za člana BOK-a imenovan je i vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, koji će na toj funkciji zamijeniti doskorašnjeg direktora policije Zorana Brđanina.

Vlada je imenovala Savjet za vladavinu prava, čiji će predsjednik biti Momo Koprivica, a zamjenica predsjednika Maida Gorčević.

Članovi Savjeta su Bojan Božović, Danilo Šaranović, Fatmir Đeka, Valentina Pavličić, Radoje Korać, Milorad Marković, Vladimir Novović, Lazar Šćepanović, Dušan Drakić, Predrag Zenović, Jelena Grdinić, Jovana Mijović i Pavle Ćupić.

Za sekretarku Savjeta imenovana je Svetlana Rajković.

Anđela Radinović razriješena je dužnosti članice Odbora direktora Instituta za javno zdravlje, a na to mjesto imenovan je Đorđe Zogović.

Vlada je imenovala Dragana Markovića za državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija.

