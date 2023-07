Joković: Nova Vlada da bude što šira

Podgorica, (MINA) – Nova Vlada treba da bude što šira, kako bi bila stabilnija, kazao je lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković, dodajući da su na sastanku sa predstavnicima Pokreta Evropa sad (PES) postigli visok stepen saglasnosti o principima za forimiranje izvršne vlasti i njenim prioritetima.

„Dobili smo od Spajića uvjeravanje da oni žele da SNP bude dio vlasti“, rekao je Joković novinarima nakon sastanka.

Joković je kazao da će nastaviti pregovore i da su stavovi koalicije SNP-a i Demosa bili podudarni sa mnogim što je Spajić iznio.

„Osnovna tri principa su ekonomski napredak, ubrzanje evropskog puta Crne Gore i potpuna vladavina prava. To je apsolutno podudarno sa onim što se nalazi u strateškim dokumentima SNP-a“, naveo je Joković.

Upitan da prokomentariše spekulacije da bi SNP-u bio ponuđeno jedno mjesto u Vladi, on je rekao da su suviše ozbiljni da bi odgovarali na spekulacije.

„U našoj koaliciji imamo stav, ako bi ova Vlada ispunila sve što je obećano i što građani Crne Gore žele, apsolutno ne bi bilo bitno da li bismo imali jedno, nijedno ili svako mjesto“, poručio je Joković.

Cilj je, kako je kazao, da se ostvari napredak Crne Gore.

Joković je rekao da nijesu razgovarali oko personalnih rješenja i podjele vlasti.

„Mi ćemo unutar koalicije SNP-a i Demosa razgovarati za koje resore bismo imali najbolje ljude, kako bi odgovorili na najbolji način“, kazao je Joković.

Upitan koji su to resori, on je rekao da o tome nijesu razgovarali danas, a ni unutar SNP-a, niti koalicije Za tebe.

„Željeli bismo da ta Vlada bude što je moguće šira, kako bi bila stabilnija, poučeni 42. i 43. Vladom“, naglasio je Joković.

