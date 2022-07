Jedna osoba preminula, 569 novih slučajeva infekcije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba, a registrovano je 569 novih slučajeva infekcije koronavirusom.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom ponedjeljka završile analizu i dostavile rezultate za 1.780 uzoraka.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 198, Budve i Herceg Novog po 45, Ulcinja 40, Bara 36, Kotora 35, Tivta 33, Nikšića 32, Bijelog Polja i sa Cetinja 20, iz Danilovgrada 17, Berana 13.

U Rožajama je registovano sedam novih slučajeva infekcije koronavirusom, Tuzima šest, Mojkovcu pet, Pljevljima i Šavniku po tri, Andrijevici, Petnjici, Plavu, Plužinama i na Žabljaku po dva, a u Kolašinu jedan.

Kako je objavljeno na Tviteru/Twitter/ IJZ-a, u protekla 24 sata prijavljen je oporavak 429 pacijenata.

Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori iznosi 2.783.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS