Podgorica,(MINA) – R.F. (81) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u bjelopoljskom naselju Rakonje.

Iz Operaciono-komunikacionog centra Uprave policije su kazali da je u devet sati i 54 minuta došlo do prevrtanja vozila.

R.F. je, kako su naveli, zatečen bez znakova života.

