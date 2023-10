Jedinstven stav administracije SAD o formiranju crnogorske vlade

Podgorica, (MINA) – Administracija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pokazala je jedinstven stav u odnosu na formiranje nove vlade u Crnoj Gori, kazali su američki senatori Džin Šahin i Piter Velč.

Šahin i Velč, koji borave u zvaničnoj posjeti državama regiona, rekli su da većina građana Crne Gore podržava članstvo u NATO-u i put ka Evropskoj uniji (EU), pa bi bilo šteta imati predstavnike u vladi koji te ciljeve ne podržavaju.

Velč je, na pitanje šta je najbitnija poruka koju su tokom zvanične posjete senatori premijeli crnogorskom predsjedniku Jakovu Milatoviću, odgovorio da su najbitnije poruke one koje su dobili od građana Crne Gore.

“Ljudi iz Crne Gore su pokazali da žele vladavinu prava, kao i da budu u Evropskoj uniji (EU) sa svim ekonomskim prilikama koje članstvo donosi”, istakao je Velč u intervjuu agenciji MINA.

Šahin je, upitana kako gleda na to da će koalicija Za budućnost Crne Gore najvjerovatnije biti dio crnogorske vlade, kazala da ima svoje rezerve oko bilo koje političke partije koja ne podržava aspiracije građana da se ostane u NATO-u, da se podrži Ukrajina, kao i aspiracije ka članstvu u EU.

“Sve su to, koliko sam razumjela, nastojanja koja podržava oko 80 odsto populacije. Zato bi bilo šteta imati predstavnike u dijelu vlade koji ne podržavaju te ciljeve”, navela je Šahin.

Upitana da li je administracija SAD pokazala jedinstven stav po tom pitanju, ona je odgovorila potvrdno.

“Da i veoma smo ponosni na svoju ambasadorku (Džudi Rajzing Rajnke) i sve zvaničnike u ambasadi ovdje. Oni predstavljaju spoljnopolitičke stavove SAD-a. Mislim da su bili veoma jasni o porukama koje dolaze iz Vašingtona”, rekla je Šahin agenciji MINA.

Velč je rekao da 80 odsto stanovništva Crne Gore želi da da bude dio EU, dodajući da se nada da će Crna Gora na kraju dobiti vladu koja će biti uspješna u postizanju tog cilja.

“To po mom mišljenju znači stvaranje partnerstva sa onima koji su posvećeni EU i koji će nastaviti da budu snažni NATO saveznici. To bi bio najbolji put”, naveo je Velč.

On je rekao da je put “od tačke A do tačke B” stvar politike, dodajući da je to odgovornost onih koji pokušavaju da sastave koaliciju.

“Ali možemo reći da smo oduševljeni time što su glasači u Crnoj Gori usaglašeni sa vrijednostima koje dijelimo i želimo da budemo partneri sa njima koliko god je to moguće”, dodao je Velč.

On je rekao da i američka vlada ima svoje izazove pa da nijesu ovdje da “ikome drže lekcije”.

“Ali ako imate grupu ljudi koji žele da idu ka istom cilju, obično tamo stižete brže”, rekao je Velč.

Upitan kako gleda na optužbe da se SAD miješaju u unutrašnje prilike Crne Gore, on je odgovorio da nije saglasan da je u pitanju miješanje.

“Izražavanje svog mišljenja nije miješanje. Mi govorimo da je konačna odluka na građanima Crne Gore. Odluka građana je konačna, potezi vlade su konačni, ali ako je nešto naše mišljenje, moramo da ga podijelimo”, rekao je Velč.

Šahin je navela da Crna Gora i SAD, kao NATO saveznice, imaju zajedničke vrijednosti u pogledu podrške vladavini prava, ljudskih prava, multietničkog društva.

“Bitno je da nastavimo da govorimo o tim vrijednostima, zato mislimo da su bitne ne samo nama u SAD-u već i vama u Crnoj Gori i državama širom Zapadnog Balkana”, dodala je Šahin.

Ona je ocijenila i da bi prvi zadaci buduće vlade, nakon što bude formirana, trebalo da budu bezbjednost i zaštita.

“Ključno je da se pobrine da se ljudi osjećaju sigurno i bezbedno. Zato je članstvo u NATO-u toliko bitno jer Alijansa obezbjeđuje tu bezbjednost”, navela je Šahin.

To se, kako je kazala, vidjelo i na primjeru Ukrajine, koja je napadnuta od Rusije.

Velč je, govoreći o situaciji na Kosovu, kazao da su ljudski životi izgubljeni kao i da se koristilo nasilje kao političko sredstvo ubjeđivanja.

“Nadam se da će ljudi, koji su to izazvali, snositi odgovornost. Pravda mora biti zadovoljena. Posebno na Balkanu vam mi nijesmo potrebni da vas podsjećamo šta se prije događalo kada se nasilje koristilo kao sredstvo da se vaše gledište prihvati”, rekao je Velč.

On je kazao da se iz tog razloga nadaju da će se odustati od nasilja i da će se trud više usmjeriti ka stvaranju pomirenja.

Šahin je kazala da je odgovornost jedan od preduslova vladavine prava, pa ljudi koji su odgovorni za upad i gubitak života 24. septembra upravo zato treba da snose odgovornost.

Prema njenim riječima, mora se sagledati kako da se obezbijedi stabilnost na duže staze.

“KFOR-ova misija tamo je veoma bitna da bi se pomoglo da se osiguraju granice, ali pravi odgovor je stabilnost, odnosno da lideri Srbije i Kosova sjednu za sto kako bi pronašli mirno rješenje za svoje razlike”, navela je Šahin.

Ona je rekla da je potrebno učiniti sve da se problemi riješe prije nego što ponovo prerastu u otvoreni sukob.

Kako je Šahin poručila, vrijeme je da EU i SAD ohrabre obije strane da se vrate za pregovarački sto da se pozabave nekim vrlo specifičnim pritužbama koje još postoje na obije strane.

Ona je kazala da grupa američkih senatora i dalje radi na Zakonu o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana koji, prema njenim riječima, ima dobru grupu podržavalaca iz obije partije.

“Vjerujemo da ima dobru šansu da stupi na snagu”, navela je Šahin.

Ona je podsjetila da će novi zakon ohrabriti dodatnu trgovinu između SAD i država Zapadnog Balkana, ali i obezbijediti tehničku pomoć u borbi protiv korupcije.

“Zakon bi kodifikovao sankcije koje se sada primjenjuju izvršnom naredbom protiv nekih ljudi iz regiona koji su bili korumpirani, i koji su bili odgovorni za kriminalne aktivnosti. Opet, mislimo da je bitno da pokažemo ljudma da postoji odgovornost onih koji ne slijede vladavinu prava”, pojasnila je Šahin.

Fokus zakona, kako je dodala, biće i na Bold programu koji će ohrabriti mlade ljude da ostanu u regionu.

