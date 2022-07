Javnim djelovanjem pomoći da Crna Gora bude država sa jasnom perspektivom

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko društvo i svi njegovi progresivni segmenti dužni su da javnim djelovanjem pomognu da Crna Gora, ispunjavanjem evropske agende, postane država sa jasnom perspektivom, poručili su iz Udruženja pravnika.

Iz Udruženja su kazali da u trenutku kada sa svih relevantnih evropskih adresa Crna Gora dobija jasan signal da su otvorena vrata dobijanja članstva u EU, sa nekih drugih adresa čini se sve da se ta vrata zatvore.

“Pozivamo ukupno crnogorsko drustvo, akademsku zajednicu, civilno društvo, građanske i druge aktiviste da istraju u naporu da se u fokusu interesovanja zadrže teme koje vode uspostavi vladavine prava, institucionalne i funkcionalne demokratije i socijalno pravednijeg drustva”, naveli su iz Udruženja pravnika.

Oni su poručili da istovremeno osuđuju radikalizaciju i klerikalizaciju društva, napuštanje jasne EU spoljne orijentacije države i negaciju Ustavom zagarantovanih prava crnogorskih građana, kao što su pravo na sekularno društvo, jednakost pred zakonom i prezumpcija nevinosti.

Kako su istakli, organi reda i bezbjednosti morali bi zaštititi ustavno pravo građana na mirno okupljanje i jasno razdvojiti one koji ostvaruju to pravo od onih koji ga nasilničkim i nacionalističkim djelovanjem i govorom mržnje drugima uskraćuju.

“Crnogorsko društvo i svi njegovi progresivni segmenti stoga danas ne smiju ostati nijemi i dužni su javnim djelovanjem pomoći da Crna Gora, ispunjavanjem svoje EU agende, umjesto “besudne zemlje” postane država sa jasnom perspektivom i dosežnim progresom za sve njene građane”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS