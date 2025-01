Javna rasprava o Nacrtu zakona o oružju od sledeće sedmice

Podgorica, (MINA) – Nacrt zakona o oružju koji će, između ostalog, donijeti centralizovane i strože kontrole prilikom izdavanja dozvola za posjedovanje oružja, kraće vrijeme njihovog trajanja, kao i rigorozne kazne za nelegalno oružje, biće od naredne sedmice na javnoj raspravi.

To je premijer Milojko Spajić saopštio inicijatorki Nacrta takozvanog “Markovog i Mašanovog zakona”, Majom Ljiljanić Popović sa kojom je u srijedu razgovarao u Vladi.

On je kazao da će poseban tim pratiti realizaciju svih preduzetih aktivnosti, na svim poljima.

“Činiće ga predstavnici resora pravde, unutrašnjih poslova, zdravlja, socijalnog staranja, policije, stručnjaci. Ko ne bude imao rezultate, neće biti dio tima”, poručio je Spajić.

On je saopštio i da su kontaktirani američki partneri, kako bi Federlani istražni biro (FBI) napravio analizu obje tragedije na Cetinju u posljednje dvije i po godine.

“Već smo dobili pozitivan odgovor sa političkog nivoa”, dodao je Spajić.

Ljiljanić Popović je kazala da porodice žrtava zločina iz avgusta 2022. godine još čekaju pravni epilog.

„Čekamo istinu. Nijesmo dobili odgovor ni na jedno pitanje – šta se toga dana desilo. Cijeli sistem je zakazao. Ovo je problem cijele Crne Gore i očekujem da se nešto promijeni“, rekla je Ljiljanić Popović.

Kako je navela, Nacrt koji je dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova, upravo je usmjeren na kontrolu posjedovanja oružja, ali i da sistem zdravstva ima ključnu ulogu.

“Potrebno je da osobe koje su ispoljavale nasilničko ponašanje ne mogu da imaju dozvolu za oružje, da im oružje bude oduzeto odmah nakon takvog ponašanja. Tražimo i da se nasilnici psihijatrijski vještače”, rekla je Ljiljanić Popović.

Iz Vlade su kazali da se vjeruje da će rješenja koja se planiraju novim propisima imati efekta.

Spajić se u srijedu sastao i sa članovima tima Ministarstva zdravlja i Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), zaduženog za Cetinje.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, Spajić se upoznao sa statusom aktivnosti koje se resorno preduzimaju na ovom planu i ukazao na potrebu pune posvećenosti pružanju psiholoske i druge podrške svima kojima je potrebna.

“Spajić je pohvalio postupanje osoblja KCCG i pozdravio odnos kompletnog zdravstvenog sistema kojim rukovodi ministar Vojislav Šimun, a koji je profesionalno, odgovorno i efikasno postupio u izuzetno teškom trenutku za cijelu državu”, kaže se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovali Šimun i direktor Kliničkog centra Aleksandar Radović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS