Janović i Živković napustili sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) nije učestvovala u imenovanju direktora Uprave policije Zorana Brđanina, pa neće učestvovati ni u njegovom razrješenju, rekao je poslanik te stranke Nikola Janović.

On i poslanik DPS-a Danijel Živković napustili su sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu, koji razmatra izvještaje Uprave policije o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u prošloj godini.

Janović je kazao da je poseban problem što Brđanin ne prisustvuje sjednici Odbora, kao i to što je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović prisustvovao samo početku, nakon čega je morao da ode.

On je naveo da je Brđanina postavila vlada Zdravka Krivokapića i da je poznat stav DPS-a o radu u tom periodu.

“Nijesmo učestvovali u izboru Brđanina niti želimo da učestvujemo u njegovom razrješenju“, rekao je Janović novinarima u parlamentu.

Prema njegovim riječima, bespredmetno je razgovarati oko izvještaja, „kad ne možete da ga razmatrate na način na koji je potrebno“.

„Posebno je zabrinjavajuće što je Brđanin, presudom Upravnog suda, vraćen na posao, a imamo presudu koja kaže da se izvještaji smatraju usvojenim protokom vremena“, naveo je Janović.

On je kazao da je, s obzirom na to „da se radi o političkim igrama parlamentarne većine“, stav DPS-a da nijesu željeli da učestvuju u takvom „pravnom galimatijasu“.

„Da su normalne okolnosti, svakako bismo glasali protiv izvještaja“, rekao je Janović.

