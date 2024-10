Jakšić Stojanović: Glas mladih ključ razvoja Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Glas mladih je ključ razvoja Zapadnog Balkana, poručila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović na Forumu civilnog društva i think tank organizacija u Berlinu.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) saopštili su da je Jakšić Stojanović govorila o ključnim pitanjima za mlade na Zapadnom Balkanu.

„Na panelu pod nazivom „Pogledi mladih – kako napraviti razliku?“, ministarka je naglasila koliko je važno da se glas mladih čuje u okviru Berlinskog procesa i drugih rasprava o budućnosti regiona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Jakšić Stojanović istakla značaj obrazovanja, kao temelja za izgradnju društva zasnovanog na znanju, inovacijama i održivom razvoju.

„Mladi su naša budućnost, a njihova energija, inovativnost i vizija su neophodni za kreiranje društva koje se može nositi sa izazovima savremenog doba“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je dodala da im obrazovanje pruža potrebna znanja, vještine i samopouzdanje za to.

Jakšić Stojanović je naglasila da će, u skladu sa novom strategijom obrazovanja koja se priprema u saradnji sa UNICEF-om, a uz podršku Evropske komisije, posebna pažnja biti posvećena razvoju kritičkog mišljenja, ali i podsticanju kreativnosti i inovacija kod mladih.

Ona je, kako je saopšteno, naglasila i veoma važnu ulogu nastavnika, kao ključnih aktera u unapređenju obrazovanja, ističući napore Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija u jačanju nastavničkih kompetencija i modernizaciji obrazovnog procesa.

„Uz kontinuirano stručno usavršavanje i prilagođavanje pedagoških pristupa potrebama savremenog društva, cilj je obezbijediti kvalitetno obrazovanje koje će mladima pružiti mogućnosti za uspjeh“, navodi se u saopštenju.

Jakšić Stojanović je naglasila da mladi u Crnoj Gori, kroz saradnju sa nevladinim organizacijama, međunarodnim institucijama i lokalnim samoupravama, aktivno učestvuju u donošenju odluka i kreiranju omladinske politike koja odgovara njihovim potrebama i ambicijama.

Ona je navela da je uvjerena da je podrška mladima ključna za ostvarivanje strateških ciljeva u obrazovanju, zapošljavanju, digitalizaciji i naučno-istraživačkom radu, kao i da su mladi nosioci pozitivnih promjena.

„Kroz reforme, jačanje građanske svijesti i osnaživanje kapaciteta mladih, cilj je stvoriti društvo u kojem mladi imaju aktivnu ulogu u kreiranju svoje budućnosti“, kaže se u saopštenju.

Forum, koji je organizovao Aspen Institut Njemačka u saradnji sa Udruženjem jugoistočne Evrope i uz podršku njemačkog Ministarstva inostranih poslova, okupio je više od 115 organizacija civilnog društva, kako bi kroz konstruktivan dijalog oblikovali preporuke za bolje povezivanje i unapređenje regiona.

