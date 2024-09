Jačati tužilačke kapacitete u cilju rješavanja ratnih zločina

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da ojača tužilačke kapacitete kako bi se određeni tužioci bavili isključivo ratnim zločinima, ocijenio je tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma Ujedinjenih nacija za krivične sudove, Serž Bramerc u razgovaru sa ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je zahvalila na saradnji i značajnoj podršci Rezidualnog mehanizma Crnoj Gori u suočavanju s prošlošću.

Ona je istakla da je pregovaračka struktura odlučna da u naredne dvije godine ispuni sve obaveze i privremeno zatvori sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU).

„Naš cilj da 2028. godine budemo 28. država članica je ambiciozan, ali realan. Svjesni smo da nam predstoji još mnogo posla, ali i odlučni da ga završimo na efikasan i kvalitetan način i u najkraćim rokovima“, poručila je Gorčević.

Ona je kazala da će poglavlje 23, u okviru kog se prati oblast ratnih lLočina, zbog svog značaja, ostati otvoreno i u fokusu do kraja pregovaračkog procesa.

Bramerc je pozdravio napore koje crnogorska strana ulaže u suočavanje s ratnim zločinima.

On je istakao da je, pored brojnih pozitivnih aspekata, neophodno ojačati tužilačke kapacitete kako bi se određeni tužioci bavili isključivo ratnim zločinima.

Bramerc je naglasio značaj Rezidualnog mehanizma, navodeći da, za razliku od drugih vidova podrške, ovaj instrument može da ponudi znanje i iskustvo bazirano na radu na konkretnim predmetima iz ove oblasti.

