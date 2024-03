Izvještaje o prihodima i imovini podnijeti do kraja marta

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) pozvala je javne funkcionere i državne službenike da najkasnije do 31. marta dostave redovne godišnje izvještaje o prihodima i imovini za prošlu godinu.

Iz ASK-a su saopštili da, prema njihovoj evidenciji, u Crnoj Gori ima skoro osam hiljada javnih funkcionera i državnih službenika koji prijavljuju imovinu na osnovu odredaba Zakona o sprječavanju korupcije i posebnih zakona.

„Oni imaju obavezu da najkasnije do 31. marta dostave Agenciji redovne godišnje izvještaje o prihodima i imovini za prošlu godinu“, kaže se u saopštenju.

Do danas je, kako su rekli iz ASK-a, predato oko dvije hiljade imovinskih kartona.

„Prepoznajući praksu iz ranijih godina, kada je većina izvještaja stizala u završnim danima roka, što je u priličnoj mjeri komplikovalo rad njenih nadležnih odjeljenja i ugrožavalo poštovanje zakonom uređenih rokova, Agencija poziva zakonske obveznike da ne čekaju krajnji termin za ispunjenje obaveza“, navodi se u saopštenju.

Iz ASK-a su kazali da se blagovremenim dostavljanjem izvještaja o prihodima i imovini podržava snaženje integriteta u vršenju javne funkcije i pomaže Agenciji da efikasnije obavlja svoju zakonsku ulogu.

„Ujedno, ubrzava se proces kontrole i objave izvještaja na internet stranici Agencije“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS