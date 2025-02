Izraditi normativni okvir za kontrolu životnog stila inspektora

Podgorica, (MINA) – Normativni okvir, koji bi omogućio sistemsku kontrolu životnog stila, prihoda i imovine inspektora, doprinio bi jačanju povjerenja javnosti u rad nadzornih organa i dodatno smanjio prostor za potencijalne zloupotrebe, ocijenjeno je na sjednici Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sjednici su razmatrani ključni izazovi u borbi protiv korupcije, dosadašnji rezultati, kao i planovi za unapređenje mehanizama prevencije i sankcionisanja koruptivnih aktivnosti.

„Članovi Savjeta diskutovali su o prioritetnim mjerama koje mogu doprinijeti jačanju institucionalnog odgovora na korupciju, s posebnim naglaskom na unapređenje transparentnosti rada institucija, jačanje mehanizama nadzora i efikasniju saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da su analizirani i postojeći zakonski okviri i identifikovane oblasti u kojima je potrebno dodatno unapređenje regulative i institucionalnih kapaciteta.

„Posebna pažnja posvećena je potrebi za izradom normativnog okvira koji bi omogućio sistemsku kontrolu životnog stila, prihoda i imovine inspektora, kako bi se osigurala njihova profesionalna i etička odgovornost, ali i pročistile institucije od koruptuvnih naslaga“, kaže se u saopštenju.

Taj okvir bi, kako su naveli iz Vlade, doprinio jačanju povjerenja javnosti u rad nadzornih organa i dodatno smanjio prostor za potencijalne zloupotrebe.

„Na sjednici je razmatrana dinamika uključivanja u Istanbulski akcioni plan, međunarodni mehanizam za jačanje antikorupcijskih politika, koji podrazumijeva produbljeno skeniranje sistema, razmjenu najboljih praksi i unapređenje regulatornog okvira u skladu sa međunarodnim standardima, čime šaljemo poruku o vlastitoj spremnosti i otvorenosti“, kaže se u saopštenju.

Članovi Savjeta su naglasili da je taj proces važan za dalju izgradnju otpornosti institucija na korupciju i jačanje saradnje sa međunarodnim partnerima.

Iz Vlade su naveli da je jedna od ključnih tema bilo i sprovođenje preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO), uz dogovor da se kroz akcioni plan definišu konkretni koraci za njihovu implementaciju.

Taj proces je, kako su dodali, posebno značajan za harmonizaciju domaćeg pravnog okvira sa evropskim standardima i unapređenje integriteta u javnom sektoru.

„Definisani su zaključi, preporuke i pravci u vezi propisivanja antikorupcijskih uslova, ograničenja i provjera za lica na najvišim funkcijama izvršne vlasti, u skladu sa preporukama GRECO, a u cilju jačanja integriteta i eliminisanja prostora da lica koja su se ogriješila o antikorupcijske propise ikad više dođu na te pozicije“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su u saopštenju naveli da time pokazuju snažnu reformsku volju da se eliminišu svi oblici korupcije i zloupotreba.

„Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije istakao je važnost dosljedne primjene Strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana, uz kontinuirano praćenje njihove realizacije, koja je već u značajnoj mjeri krenula“, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da je dogovoreno intenziviranje aktivnosti na jačanju mehanizama prevencije, kontrole i sankcionisanja koruptivnih radnji, kako bi se dodatno unaprijedio institucionalni okvir i osigurala efikasnija primjena antikorupcijskih mjera.

Savjet će, kako je saopšteno, nastaviti da prati sprovođenje tih i drugih inicijativa s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti i vladavine prava.

„I nastaviće da djeluje kao ključni forum za koordinaciju aktivnosti u ovoj oblasti, pored ostalog i organizivanjem tematskih sjednica o oblastima u kojima su najizraženiji rizici od korupcije, radi utvrđivanja metoda za konkretnu borbu“, dodaje se u saopštenju.

