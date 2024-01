Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud i Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) su, nakon što je radna grupa okončala rad i razmotrila mišljenje Evropske komisije, izradili smjernice za primjenu sporazuma o priznanju krivice.

Iz Vrhovnog suda je saopšteno da dokument sadrži smjernice za postupanje državnih tužilaca prilikom zaključivanja i smjernice za sudije povodom odlučivanja o sporazumu o priznanju krivice.

“Smjernice su osnove koje državni tužioci treba da razmotre prije nego krenu u postupak pregovaranja, a to su, između ostalog, razlozi za zaključenje sporazuma i da li postoji interes za zaključenje sporazuma”, kaže se u saopštenju.

Vršiteljka dužnosti (v.d.) vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović poručila je da tužilac treba da ima jasan stav zašto se ide na sporazumijevanje, a ne u redovni postupak i zbog čega.

Ona je navela da tužilac posebno mora da vodi računa o finansijskim efektima, naročito u predmetima visoke korupcije.

“Uloga suda u postupku odlučivanja o sporazumu o priznanju krivice prvenstveno je da obrazloži odluku o usvajanju sporazuma, ukoliko su ispunjeni uslovi da njime nijesu povrijeđena prava oštećenog, da je u skladu sa interesima pravičnosti i da sankcija odgovara svrsi izricanja krivičnih sankcija”, kaže se u saopštenju.

V.d. predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković rekla je da sud ne administrira podnijeti sporazum o priznanju krivice, već odmjerava kaznu.

“Stoga se sudu preporučuje da sa pojačanom pažnjom cijeni postojanje svih uslova u postupku usvajanja sporazuma o priznanju krivice, kako bi se postigla svrha izricanja krivičnih sankcija“, kazala je Vučković.

U saopštenju se navodi da je polazna tačka za izradu smjernica bilo ustavno određenje Crne Gore kao države zasnovane na vladavini prava.

“A u obzir su uzete i odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji o jačanju institucija, sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma, sprečavanju i suzbijanju organizovanog kriminala i borbi protiv terorizma, kao i potreba za praćenje sporazuma o priznanju krivice”, kaže se u saopštenju.

