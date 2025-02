Izrada modernog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti prioritet

Podgorica, (MINA) – Izrada modernog i održivog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti prioritet je Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, s ciljem obezbjeđivanja efikasnije i pravičnije zaštite djece, porodica i drugih socijalno ugroženih grupa, poručio je resorni ministar Damir Gutić.

Gutić i ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić održali su danas sastanak s predstavnicima Unije poslodavaca s ciljem unapređenja sistema socijalne i dječje zaštite kroz izradu novog zakonskog okvira.

Kako je saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, na sastanku su razmatrane odredbe novog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koje se odnose na naknadu za roditeljsko odsustvo s posebnim naglaskom na usklađivanje socijalnih politika s tržištem rada, poboljšanje podrške porodicama i definisanje uloge poslodavaca u tom procesu.

„Gutić je istakao da je izrada modernog i održivog zakona prioritet Ministarstva, s ciljem obezbjeđivanja efikasnije i pravičnije zaštite djece, porodica i drugih socijalno ugroženih grupa“, navodi se u saopštenju.

On je kazao da je otvoreni dijalog sa svim relevantnim akterima, uključujući i poslodavce, ključan za izgradnju sistema koji će odgovarati potrebama građana i biti u skladu s evropskim standardima.

Nišić je naglasila da je značajna međuresorna saradnja u kreiranju politika koje će omogućiti bolje uslove rada i socijalnu sigurnost zaposlenih.

„Poslodavci su važan partner u tom procesu, jer upravo kroz njihovu ulogu na tržištu rada možemo osigurati integrisan i funkcionalan sistem socijalne zaštite“, poručila je Nišić.

Predstavnici Unije poslodavaca naveli su da su spremni da aktivno učestvuju u daljem procesu izrade zakona, ukazujući na potrebu balansiranja prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite i radnih odnosa sa jedne i ekonomske održivosti sa druge strane.

„Sastanak je zaključen dogovorom o nastavku dijaloga na pripremi novog zakonskog rješenja, uz uvažavanje stavova svih zainteresovanih strana“, kaže se u saopštenju.

