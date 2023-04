Izmjenama regulative otkloniti nejasnoće u izbornom pravnom okviru

Podgorica, (MINA) – Postojeći izborni pravni okvir ima praznine i nejasnoće, koje treba otkloniti izmjenama regulative, poručeno je sa sastanka predsjednice Skupštine Danijele Đurović sa predstavnicima Misije OEBS-a za posmatranje predsjedničkih izbora.

Iz Skupštine je saopšteno da se Đurović sastala sa šefom Misije OEBS-a Tomašem Mesarićem, zamjenicom šefa Misije Elisavetom Karađianidu, pravnom analitičarkom Mariam Tabatadze, političkim analitičarom Nikolasom Jarom i asistentkinjom Aleksandrom Milović.

Đurović je ocijenila da su izbori i kampanja prošli u mirnoj, korektnoj i demokratskoj atmosferi, što je očigledan napredak i iskorak, kao i da crnogorsku političku scenu karakterišu nove realnosti kojima svi učesnici treba da se prilagode.

Ona je, govoreći o radu Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, kazala da je neophodno izvršiti izbornu reformu i ispravljanje nedostataka u izbornim zakonima, kao i propisima koji regulišu finansiranje izbornih kampanja.

To se, kako je navela Đurović, ne može raditi u izbornoj godini, kako to i predviđaju standardi OEBS-a, a posebno imajući u vidu da je za promjene izbornih zakona potrebna najmanje dvotrećinska većina u Skupštini.

“Sagovornici su se saglasili da su izbori bili konkurentni i adekvatno sprovedeni i da su tokom kampanje poštovane osnovne slobode, a da postojeći pravni okvir ima praznine i nejasnoće koje treba otkloniti izmjenama ove regulative”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici Misije OEBS/ODIHR-a rekli su da su zadovoljni zbog uspješne saradnje koju su ostvarili sa svim relevantnim intitucijama tokom trajanja predsjedničke kampanje i samog izbornog ciklusa.

“Oni su naročito iskazali interesovanje za poziv za praćenje parlamentarnih izbora koji treba da uslijedi, zatim za aktuelnu političku situaciju u Crnoj Gori, kao i rad parlamentarnog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu”, navodi se u saopštenju.

