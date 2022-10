Izmijenjeni limiti za potrošnju partija u izbornoj kampanji

Podgorica, (MINA) – U šest lokalnih samouprava, usljed rebalansa budžeta, došlo je do izmjene limita novca koji politički subjekat može da utroši za finansiranje kampanje za izbore odbornika, saopšteno je iz Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

Iz ASK-a su naveli da su limiti izmijenjeni u Bijelom Polju, Danilovgradu, Plužinama, Pljevljima, Podgorici i na Žabljaku.

“Novi iznos u tim opštinama je, zbirno uzevši, za približno 14,2 hiljade EUR veći od prethodnog”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz ASK-a, pored toga, zbog ustanovljenja Opštine Zeta, određen je limit troškova izborne kampanje u toj lokalnoj samoupravi u visini od 3.735 EUR.

“Nakon tih izmjena, za finansiranje izborne kampanje u 14 opština opredijeljeno je ukupno 326.756 EUR, koliko i iznosi limit za političkog subjekta koji učestvuje na izborima u svih 14 lokalnih samouprava”, kaže se u saopštenju.

