Izgradnja Klinike za mentalno zdravlje počinje za mjesec

Podgorica, (MINA) – Izgradnja Klinike za mentalno zdravlje počeće za mjesec, dok se početak izgradnje objekta u kom će biti smještene klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju sa PET CT očekuje do kraja godine.

To je najavila direktorica Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Ljiljana Radulović pred članovima skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Kako je saopšteno iz KCCG, Radulović je kazala da su izuzetno ponosni na rezultate u sferi realizovanih i planiranih građevinskih radova u okviru te zdravstvene ustanove o kojima se godinama samo pričalo.

“Mi radimo, a u fokusu su četiri nova objekta u okviru KCCG, a zahvalnost smo dužni Ministarstvu zdravlja i Delegaciji Evropske unije na izuzetnoj posvećenosti i podršci”, navela je Radulović.

Ona je rekla da su budžetom izdvojena sredstva za izgradnju Klinike za mentalno zdravlje.

“Tender je završen, a radovi počinju u narednih mjesec”, navela je Radulović.

Ona je kazala da je, osim toga, ranije ove godine raspisan tender za izgradnju klinika za infektivne bolesti i dermatovenerologiju i biće zatvoren 30. juna.

“To znači, ukoliko budu ispoštovane sve procedure i ne bude odlaganja, da nas početak radova i za ovu zgradu očekuju tokom ove godine”, rekla je Radulović.

Osim toga, kako je naglasila, budžetom je obezbijeđen i novac za izgradnju i izradu glavnog projekta Centra za hematologiju sa PET CT.

“U toku je finalizacija idejnog projekta kog radimo sa kolegama iz Međunarodne agencije za atomsku energiju jer moramo da ispoštujemo najviše svjetske standarde”, istakla je Radulović.

Ona je dodala da se tokom godine očekuje raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta za Urgentni centar za čije projektovanje i izgradnju su obezbijeđene finansije u okviru kapitalnog budžeta.

“Da bismo razjasnili najvažniju stvar kojom se često manipuliše: sav novac za ove projekte obezbijeđen je u proteklih godinu”, kazala je Radulović.

Kako je navela, prema zvaničnim izvještajima Državne revizorske institucije, gradnja tih objekata se najavljivala od 2011. godine, međutim, do prošle godine za njih nikada nije realizovan nijedan cent.

Ona je poručila da se KCCG sprema i za eventualno novi talas koronavirusa.

Radulović je rekla da pomno prate situaciju u Crnoj Gori.

“Pratimo i upozorenja relevantnih međunarodnih medicinskih adresa koje nas upozoravaju da nove forme BA.4 i BA.5 mogu da izazovu ozbiljnija oštećenja pluća od svega što smo do sad vidjeli. Bićemo i ostajemo stub zdravlja svake crnogorske porodice”, istakla je Radulović.

Direktor Poliklinike KCCG Rifat Međedović je kazao da KCCG pruža 65 odsto najkomplikovanijih zdravstvenih usluga i da je zbrinuto “pola Crne Gore” – oko 300 hiljada pacijenata.

“Tempom kojim radimo, do kraja godine pregledaćemo bukvalno cijelu državu iako kod nas radi manje od četvrtine od ukupnog broja ljekara u zemlji”, naveo je Međedović.

On je naglasio da današnja lista čekanja za prvi specijalistički pregled nikad nije bila kraća.

“Osim toga, prvi slobodni termini za pregled u Poliklinici KCCG za većinu specijalističkih pregleda ranije su dostupni u odnosu na region”, rekao je Međedović.

On je podsjetio da naše liste čekanja nijesu fiksne već se svakog mjeseca otvaraju novi, dopunski termini.

Prema njegovim riječima, u jednom trenutku je uočeno da postoji 5,3 hiljade višestrukih uputa, što znači da je jedan pacijent za pregled kod, recimo, reumatologa imao i do osam uputa.

“Taj problem smo riješili, a, uz to, od početka ovoga mjeseca pozivamo sve pacijente za reumatologa, neurologa, endokrinologa, hematologa i gastroenterologa koji su imali zakazane termine u julu, avgustu i septembru da budu pregledani sada”, kazao je Međedović.

Medicinski direktor KCCG Zoran Terzić kazao je da su se svakog mjeseca usavršavali, što je rezultiralo uvođenjem novih metoda.

Prema njegovim riječima, u junu je postignut veliki uspjeh u kardihururgiji i dječijoj hirurgiji.

KCCG se, kako je naveo, svrstao među deset evropskih ustanova u kojima se izvodi mini invazivna video asistirana kardiohirurgija.

“Zahvaljujući saradnji sa kolegama iz Italije, očekujemo da za godinu svi naši doktori budu obučeni samostalno da izvode te izuzetno zahtjevne intervencije, a onda da postanemo referentna ustanova kako bi kod nas pacijenti iz inostranstva dolazili na liječenje”, rekao je Terzić.

On je naglasio da su u junu u Institutu za bolesti djece prvi put izvedene najsloženije operacije augmentacije bešike iz oblasti dječje urologije, prvi put je izveden hirurški zahvat “zatvaranje otvora” na nosnoj pregradi primjenom silikonske proteze.

“Kao što je prvi put urađena operacija urođenog defekta dijafragme, i to primjenom nove metode u Crnoj Gori – mini invazivne hirurgije”, kazao je Terzić.

On je objasnio da se od ovoga mjeseca u KCCG rade i analize mutacije najčešćih tumora, što znači da više nema slanja nalaza u inostranstvo.

Terzić je pomenuo i druge nove intervencije koje se prvi put rade u KCCG, kao što su hibridna procedura aneurizme grudne, krioablacije atrijalne fibrilacije, hibridna vaskularna procedura transpozicije velikih krvnih sudova na vratu sa implantacijom stent grafta u grudnu aortu, kornealna cross linking i okuloplastična i hirurgija suznih puteva.

“„Whole body“ scintigrafija sa radioaktivnim jodom kod pacijenata sa diferentovanim karcinomima štitaste žlijezde, torakoskopsko uklanjanje timusa kod djece, scintigrafija somatostatinskih receptora kod pacijenata sa neuroendokrinim tumorima, a u toku je edukacija kadra Klinike za neurohirurgiju za endoskopske procedure”, naveo je Terzić.

Prema njegovim riječima, početkom godine obnovljena je mogućnost transplantacije bubrega od srodnog živog donora u inostranstvu.

“Od početka godine u inostranstvo smo poslali devet parova“, kazao je Terzić.

On je podsjetio da je KCCG u posljednjih godinu i po ostvario saradnju sa bolnicama u Berlinu, Minhenu, Parizu, a da na otvaranju prvog PET CT skenera u Crnoj Gori intenzivno sarađuju sa kolegama iz Međunarodne agencije za atomsku energiju.

