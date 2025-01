Izdato 120 prekršajnih naloga zbog nekorištenja pojasa

Podgorica, (MINA) – Službenici policije izdali su danas u Podgorici 120 naloga za plaćanje novčanih kazni zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i Mobilne jedinice saobraćajne policije, od devet do 12 sati, vršili pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju u gradskom jezgru Glavnog grada, sa posebnim akcentom na sankcionisanje vozača i saputnika koji nijesu koristili sigurnosne pojaseve.

„Naš cilj je vaša bezbjednost, pa će saobraćajna policija i u narednom periodu vršiti pojačane kontrole vozača i vozila sa akcentom na sankcionisanje ove vrste prekšaja“, poručili su iz policije.

Oni su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, koriste sigurnosne pojaseve i time doprinesu sopstvenoj i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

„Još jednom podsjećamo da sigurnosni pojas, zajedno sa „vazdušnim jastucima“, predstavlja najznačajnije i najefikasnije sredstvo pasivne bezbjednosti, čijim korišćenjem se i do 50 odsto mogu spriječiti smrtne posljedice“, navodi se u saopštenju.

