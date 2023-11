Izborom Resulbegovića napravljen prvi korak ka deblokadi pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Izborom Faruka Resulbegovića za sedmog sudiju Ustavnog suda napravljen je prvi korak ka deblokadi pravosuđa, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je rekao da je, ipak, ovo tek početak i da se mora završiti proces.

“Dogovor oko izbora vrhovnog državnog tužioca i kompletiranje Sudskog savjeta trebalo bi da imaju prioritet, jer će ubrzati integracioni put”, naveo je Spajić na društvenoj mreži X.

