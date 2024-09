Izborni dan u Podgorici i Kotoru bez bezbjednosnih problema

Podgorica, (MINA) – Izborni dan u Podgorici i Kotoru protiče bez bilo kakvih bezbjednosnih problema, saopštili su iz Uprave policije.

“Sa aspekta bezbjednosti, narušavanja javnog reda i mira i vršenja krivičnih djela, izborni dan u Podgorici i Kotoru protiče u najboljem redu, bez značajnijih problema”, naveli su iz policije u objavi na mreži X.

Oni su rekli da vjeruju da će tako biti i do kraja dana.

“Uz zahvalnost građanima i pojačane preventivne aktivnosti službenika policije, vjerujemo da će tako ostati i do okončanja, kao i nakon izbornog dana”, dodali su iz policije.

