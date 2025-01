Izbori u jednom danu omogućili bi racionalizaciju resursa i lakši nadzor

Podgorica, (MINA) – Održavanje lokalnih izbora u jednom danu omogućilo bi veću koordinaciju institucija, racionalizaciju resursa i efikasnije praćenje svih aktivnosti, kazao je vršilac dužnosti direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Dušan Drakić.

On je rekao da su nadzor nad sprovođenjem Zakona i kontrole koje je Agencija sprovela u prethodnom periodu, u toku izbornih kampanja za lokalne izbore, ponovo ukazali na manjkavosti postojećeg zakonodavnog okvira.

“Održavanje izbora prema trenutnom modelu iscrpljuje društvo i institucije, uključujući ASK”, kazao je Drakić za Portal RTCG.

On je naveo da je, uz postojeće resurse i kapacitete, veoma zahtjevno efikasno upravljati svim procesima koji prate izbore u različitim terminima.

“Održavanje lokalnih izbora u jednom danu omogućilo bi veću koordinaciju institucija, racionalizaciju resursa i efikasnije praćenje svih aktivnosti”, istakao je Drakić.

Kako je dodao, Agencija je, u saradnji s međunarodnim partnerima i kroz rad radnih grupa, već predložila niz mjera za unapređenje ovog procesa.

“Apelujemo na donosioce odluka da usvoje ove preporuke, kako bi izborni proces bio transparentniji i pravičniji, uz jačanje povjerenja građana u institucije”, naveo je Drakić.

Govoreći o predmetima koji će se u narednom periodu naći pred tom institucijom, on je kazao da ASK ne pravi selekciju predmeta i da postupa ravnopravno prema svim prijavama u skladu sa zakonom.

“Naš prioritet je efikasno rješavanje, kako aktuelnih, tako i zaostalih predmeta, kojih trenutno ima preko 300. Iako su to značajni izazovi, Agencija je pokazala da nema selektivnosti u postupanju i odlučna je da svaki predmet privede kraju”, istakao je Drakić.

On je naveo da su trenutno u fokusu slučajevi sukoba interesa javnih funkcionera, nepravilnosti u vezi sa obavljanjem nespojivih funkcija, kao i pravne nejasnoće u vezi s presudama Upravnog suda koje mogu uticati na buduće postupanje institucija.

“Posebnu pažnju posvećujemo temama koje su ključne za pravnu državu i povjerenje građana u sistem”, naglasio je Drakić.

Odgovarajući na pitanje da li je naš zakonodavni i institucionalni okvir dobro postavljen kada je u pitanju sprečavanje nezakonitog finansiranja izbornih kampanja, on je ocijenio da postojeći zakonski okvir daje solidne temelje, ali je potrebno dalje ga unaprijediti i precizirati.

“Obezbjeđivanje transparentnosti i kontrola aktivnosti i troškova u izbornoj kampanji su osnov djelovanja Agenije u ovom procesu. Ipak, kontrola finansiranja izbornih kampanja nije isključivo u nadležnosti ASK-a, već zahtijeva zajednički angažman institucija poput Državne revizorske institucije, Agencije za elektronske medije, Poreske uprave i inspekcijskih i tužilačkih organa”, naveo je Drakić.

Prema njegovim riječima, Agencija je intenzivirala saradnju sa svim relevantnim institucijama, nevladinim sektorom i međunarodnim partnerima kako bi predložila konkretna rješenja.

Drakić je kazao da su, u okviru Radne grupe za unapređenje zakonodavstva, dostavili precizne prijedloge za bolje definisanje rokova, troškova i obaveza političkih subjekata, kao i sankcija za eventualne zloupotrebe.

“Smatramo da je hitno potrebno unapređenje zakonodavnog okvira, kako bi se otklonili uočeni nedostaci i osigurao integritet izbornog procesa”, zaključio je Drakić.

