Izbor sudija Ustavnog suda dokaz legitimiteta države

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da obezbijedi djelovanje ključnog organa za funkcionisanje pravnog poretka, bez kojeg nema vladavine prava i legitimiteta države, poručili su iz Akcije za ljudska prava (HRA) i pozvali poslanike da bez odlaganja izaberu sudije Ustavnog suda.

Sjednica Skupštine na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o predlogu za izbor četvoro sudija Ustavnog suda zakazana je za danas, a danas će biti održan i Kolegijum predsjednice parlamenta Danijele Đurović na kojem će biti razmatran zahtjev Demokratske partije socijalista (DPS) za odgađanje glasanja.

Iz HRA su poručili da Crna Gora mora da obezbijedi djelovanje ključnog organa za funkcionisanje pravnog poretka, bez kojeg, kako su kazali, nema vladavine prava i legitimiteta države, niti članstva u EU, koje želi tri četvrtine građana.

Oni su naveli da Skupština Crne Gore više od dvije godine nije uspjela da izabere nove sudije Ustavnog suda, i da je od od sredine septembra rad tog suda blokiran, jer ima samo troje sudija.

“Ako bi sad Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaledemokratska partija, Socijaldemorkate i Liberalna partija istrajali u bojkotu predloženih kandidata, propao bi i peti konkurs”, istakli su iz HRA.

Kako su podsjetili, lokalni izbori su već sprovedeni bez Ustavnog suda, iako taj državni organ po Ustavu i zakonu garantuje njihov legitimitet.

“Naredni izbori, za predsjednika države, koji bi morali biti raspisani najkasnije 20. januara naredne godine, ne bi smjeli biti održani bez funkcionalnog Ustavnog suda”, rekli su iz HRA.

Prema njihovim riječima, izbor samo jednog sudije ne bi riješio problem.

Iz HRA su objasnili da bi Ustavni sud formalno mogao da radi, ali da bi odluke mogle da se donesu samo ako o njima postoji saglasnost svih četvoro sudija.

“Prema tome, izbor jednog sudije samo formalno zadovoljava, ali stvarno ne. Treba izabrati sve četvoro kandidata, da bi taj sud mogao redovno da odlučuje”, poručili su iz HRA.

Kako su naveli, javnost nije čula ni jedan argument protiv stručnosti ili kredibiliteta sve četvoro kandidata koji su dobili većinski broj glasova na odboru i o kojima bi Skupština trebalo da se izjasni.

“Oni prilikom intervjua u skupštinskom odboru nijesu osporeni, nijesu dovedeni u pitanje ni na koji način, pa su čak i poslanici opozicionog DPS, koji su odbili za njih da glasaju, hvalili njihove biografije i iskustvo”, dodali su iz HRA.

Iz HRA su kazali da iz dostupnih biografija sve četvoro kandidata proizilazi da su neosporno stručni, i da bi morali biti sposobni da daju utemeljen doprinos razvoju prakse Ustavnog suda.

