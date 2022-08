Izabrani pobjednici nacionalnog takmičenja za mlade

Podgorica, (MINA) – Timovi BFit i WithMe pobjednici su nacionalnog Izazova za mlade – Generation Unlimited imaGen Ventures i predstavljaće Crnu Goru na svjetskom takmičenju, na kome učestvuje 35 država.

Nacionalno takmičenje organizovano je u saradnji UNICEF-a i nevladinog udruženja (NVU) Digitalizuj.Me, a dio je globalne inicijative Ujedinjenih nacija (UN), pokrenute 2018. godine.

Iz UNICEF-a u Crnoj Gori saopštili su da „Izazov” mladima nudi priliku da rješavaju društvene probleme i unaprijede život zajednice u kojoj žive, nauče da razvijaju ideje, sprovode ih i dobiju finansijsku i mentorsku pomoć.

Kako su naveli, tim BFit želi da riješi problem nezdrave ishrane i nedovoljne fizičke aktivnosti među mladima, a tim WithMe razvija platformu koja bi mladima pomogla da pronađu idealnog cimera ili saputnika.

Predstavnica tima BFit Kristina Pavićević smatra da je učešćem u programu razvila liderske sposobnosti.

„Potrudićemo se da opravdamo očekivanja i donesemo pobjedu na globalnom takmičenju”, rekla je Pavićević.

Predstavnik tima WithMe Stefan Vukmanović kazao je da je unaprijedio timski duh, naučio kako se razvija startap i vodi kompanija.

„Pred nama su dugoročni ciljevi i očekujemo da će nam globalno takmičenje pomoći da ih ostvarimo, brže se pojavimo na inostranom tržištu, kao i unaprijedimo WithMe ponudu što je više moguće“, rekao je Vukmanović.

On je naveo da očekuju da predstave Crnu Goru u najboljem svjetlu i vrate se bogatiji za još jedno iskustvo i puno znanja.

Konsultantkinja u UNICEF-u Ivana Bošković smatra da je globalna inicijativa odlična prilika za mlade iz Crne Gore.

„Naši mladi zaslužuju šanse da uče, stiču vještine, razvijaju ideje i za njih dobijaju mentorsku pomoć i finansijsku podršku“, kazala je Bošković.

Program, kako je navela, osvjetljava kako mladi primjećuju probleme oko sebe i kreiraju odgovore na te probleme.

„Takmičenje je i dobar način da se približimo mladim ljudima”, istakla je Bošković.

Projektna menadžerka u NVU Digitalizuj.Me Bobana Radović podsjetila je da ta organizacija treću godinu zaredom organizuje Generation Unlimited – Izazov za mlade.

„Ponosni smo što je i ove godine, uprkos svim izazovima post-kovida, vladalo veliko interesovanje i što na kraju imamo sjajne ideje koje će predstaviti Crnu Goru na globalnom takmičenju”, poručila je Radović.

Priliku da se prijave za „Izazov” imali su timovi od po troje do petoro mladih, uzrasta od 16 do 24 godine, iz svih opština u Crnoj Gori.

Deset odabranih timova pozvano je na trodnevnu radionicu, koja je održana u aprilu u Petrovcu, u organizaciji predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i NVU Digitalizuj.Me.

Iz UNICEF-a su kazali da je potom, sa po dvije hiljade EUR, nagrađeno pet timova i oni su, uz pomoć mentora, nastavili da razvijaju i sprovode ideje.

Kako su naveli, osim dva pobjednička tima, nagrađeni su i timovi „E’o”, „Maslinari” i „Interakt”.

„UN inicijativa Generation Unlimited i partneri UNICEF, UNDP, Plan International, USAID i Svjetska organizacija izviđačkog pokreta, imaju zajednički cilj da podstaknu skoro dvije milijarde mladih na preduzetništvo i društveni angažman“, kaže se u saopštenju.

