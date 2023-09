Iz provalije izvučeno tijelo Danilovgrađanina

Podgorica, (MINA) – Pripadnici nikšićke Službe zaštite i spasavanja danas su, u mjestu Drenoštica, iz provalije izvukli beživotno tijelo Đ. B. (45) iz Danilovgrada.

Nastradali se kretao automobilom iz pravca Nikšića, prema Podgorici i, iz za sada neutvrđenih razloga, sletio s puta, prenosi portal Radio televizije Nikšić.

Komandir Službe zaštite i spasavanja Nikšić Slavko Tadić kazao je da su beživotno tijelo pronašli u provaliji dubokoj oko 400 metara.

Nestanak Đ.B. porodica je sinoć prijavila policiji.

