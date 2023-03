Iz krize izaći kroz demokratske procedure

Podgorica, (MINA) – Crna Gora iz krize mora izaći kroz demokratske procedure, u cilju uspostavljanja stabilne, evropski orijentisane i legitimne vlade, poručio je predsjednik države Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je primio danas akreditivno pismo novoimenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjeverne Makedonije Zećira Ramčilovića.

On je kazao da je uvjeren da će Ramčilović tokom mandata, u saradnji sa državnim organima Crne Gore, doprinijeti unapređenju međudržavnih odnosa, utemeljenih na prijateljstvu, savezništvu u NATO-u i zajedničkoj ambiciji da u doglednoj budućnosti postanu dio evropske porodice naroda.

Đukanović je naveo da su odnosi Crne Gore i Sjeverne Makedonije mudro i odgovorno čuvani i u jugoslovenskoj zajednici i kasnije.

On je ocijenio da frekventni politički dijalog na visokom nivou, ukljućujući zvaničnu posjetu predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Pendarovskog, kao i brojni susreti na radnom nivou, otvaraju prostor za osavremenjavanje i stalno unapređenje međusobnih veza.

Đukanović je pozdravio ukupnu bilateralnu saradnju, posebno u oblasti odbrane, unutrašnjih poslova i kulture.

On je, kako se navodi, ohrabrio dalje inicijative u cilju što bolje pripreme druge zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Sjeverne Makedonije nakon stabilizacije političkih prilika u zemlji.

„Upoznao je sagovornika sa složenim stanjem u zemlji i neophodnosti da se iz krize izađe kroz demokratske procedure u cilju uspostavljanja stabilne, evropski orijentisane i legitimne vlade i povratka dinamike integracionog procesa“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je rekao da je to imperativ za sve zemlje regiona, kako bi se osigurala stabilnost i podstaklo usvajanje evropskih vrijednosti.

„Na toj liniji, iskazao je punu podršku i spremnost za iskrenu prijateljsku podršku Crne Gore Sjevernoj Makedoniji za pregovarački proces sa Evropskom unijom“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je poručio da će stabilnost zemalja biti pouzdanija, kako budu bliže EU.

„Ramčilović je zahvalio Đukanoviću za odvojeno vrijeme i prijem, visoko cijeneći prijateljske odnose dvije zemlje na bilateralnom i multilateralnom planu“, navodi se u saopštenju.

On je zahvalio za podršku Sjevernoj Makedoniji u procesu pristupanja EU, posebno cijeneći postignuća i iskustva Crne Gore, uprkos određenoj stagnaciji na tom putu.

Ramčilović je poručio da Sjevernoj Makedoniji puno znači iskustvo Crne Gore.

„Dobro je da se i preko vas čuje glas Sjeverne Makedonije u međunarodnoj zajednici“, kazao je Ramčilović.

On je naveo da očekuje uspješnu diplomatsku misiju u cilju daljeg razvoja odnosa.

Ramčilović je istakao značaj boljeg saobraćajnog povezivanja, kako za građane, tako i biznis zajednice.

Sagovornici su se saglasili da je prioritet intenziviranje ekonomske saradnje za šta su, kako je saopšteno, stabilne političke prilike u zemljama neophodan preduslov.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS