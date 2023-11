Ivanović: UNDP važan i dugogodišnji partner Crne Gore u reformama

Podgorica, (MINA) – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je važan i dugogodišnji partner Crne Gore u reformama i realizaciji prioritetnih razvojnih projekata, kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ivanović se sastao danas sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterinom Paniklovom.

„UNDP je važan i dugogodišnji partner Crne Gore u reformama i realizaciji prioritetnih razvojnih projekata, a podrška koju pruža sveukupnom društvenom napretku, sprovođenju ključnih nacionalnih politika i ispunjavanju ciljeva održivog razvoja od vitalnog je značaja“, ocijenio je Ivanović.

On je zahvalio na doprinosu UNDP-a sprovođenju reformskih i strateški važnih politika, koje istovremeno doprinose ispunjavanju ciljeva održivog razvoja i obaveza iz evropske agende.

Ivanović je naglasio da će, pored evropske integracije, aktivnog i kredibilnog NATO članstva i daljeg razvoja dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, u fokusu nove Vlade biti i jačanje učešća u multilateralnim forumima.

Paniklova je rekla da je zadovoljna dosadašnjom saradnjom UNDP-a sa Crnom Gorom.

Ona je poručila da će UNDP nastaviti da bude pouzdan partner u realizaciji projekata koji doprinose ispunjavanju Agende 2030.

Prioritet zajedničkih projekata je, kako je navela Paniklova, da budu komplementarni sa procesom evropske integracije Crne Gore.

„Želimo da damo doprinos održivom razvoju i podršku u brojnim oblastima institucionalne reforme, kao što su digitalizacija, zelena ekonomija, socijalna zaštita i politike rodne ravnopravnosti“, kazala je Paniklova.

