Ivanović poziva na jačanje uloge UN-a u procesu razoružanja

Podgorica, (MINA) – Pakt za budućnost je ambiciozan dokument, koji treba da ponudi smjernice za rješavanje globalnih izazova, kazao je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Ivanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, tokom Samita za budućnost Ujedinjenih nacija (UN), pozvao na jačanje uloge UN-a u procesu razoružanja.

„Pozdravio je usvajanje Pakta za budućnost i konsenzus postignut tim povodom, istakavši da je u pitanju ambiciozan dokument koji treba da ponudi smjernice za rješavanje globalnih izazova“, kaže se u saopštenju.

Ivanović je, kako se navodi, iskazao podršku naporima generalnog sekretara UN-a i njegovoj „Novoj agendi za mir“.

Iz njegovog kabineta su rekli da je naglasio značaj kolektivne bezbjednosti u kontekstu prevencije konflikta.

Ivanović je istakao da aneksi Pakta za budućnost – „Globalni digitalni sporazum“ i „Deklaracija za buduće generacije“, predstavljaju smjernice za premošćavanje svjetskog digitalnog jaza i šalju snažnu poruku motivacije o jačanju učešća mladih u procesu donošenja odluka.

On je, kako je saopšteno, u ponedjeljak učestvovao i na interaktivnom dijalogu u okviru Samita za budućnost, tematski naslovljenom „Budućnost počinje sada: unapređenje globalnog sistema za sadašnje i buduće generacije“.

„Tokom učešća na panelu, Ivanović je upoznao visoke predstavnike država članica UN-a o naporima koje Crna Gore preduzima kako bi ispunila ciljeve održivog razvoja i na taj način doprinijela implementaciji Agende 2030“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je on učestvovao na prijemu na visokom nivou za šefove delegacije u organizaciji Njemačke i Namibije, tokom kojeg je imao kraći razgovor s kancelarom Njemačke Olafom Šolcom.

