Ivanović: Milatović ulazi u drugi krug

Podgorica, (MINA) – Kandidat Pokreta Evropa sad (PES) za predsjednika države Jakov Milatović ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora, kazao je član Predsjedništva te partije Filip Ivanović.

On je, na konferenciji za novinare PES-a, ukazao na neke nepravilnosti koje su na biračkim mjestima u Crnoj Gori zabilježili njihovi posmatrači.

„Želim da vas obavijestim da, na osnovu trenutno obrađenog biračkog materijala na nivou Crne Gore, možemo da kažemo sasvim sigurno da Milatović ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora“, rekao je Ivanović.

On je naveo da je Milatović ostvario izvrstan rezultat u Danilovgradu, Podgorici, Nikšiču, Herceg Novom, Zeti.

„U Plužinama, na Žabljaku, u Bijelom Polju, Podgorici, odnosno Piperima, Berima, Rogamima, Zagoriču, Tološima, Donjoj Gorici, na raznim biračkim mjestima u Danilovgradu, Herveg Novom i drugim velikim gradovima Milatović ostvaruje prednost koja je veća od (Mila) Đukanovića i Andije (Mandića) zajedno“, kazao je Ivanović.

