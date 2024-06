Ivanović: DPS pobjednik izbora u Andrijevici

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) odnijela je ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima u Andrijevici osvojivši gotovo 40 odsto glasova, saopštio je nosilac liste DPS-a Dejan Ivanović.

“DPS je na današnjim izborima odnijela ubjedljivu pobjedu, gotovo duplo smo jači od drugog po redu i bićemo nezaobilazan faktor u formiranju vlasti”, rekao je Ivanović Televiziji Crne Gore.

On je istakao da će se Andrijevica vratiti u ruke DPS-a i da će nastaviti brigu o ovoj opštini u interesu svih njenih građana.

