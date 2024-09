Ivanović: Crna Gora podržava mirno rješavanje spornih pitanja između Beograda i Prištine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava mirno rješavanje spornih pitanja između Beograda i Prištine, pod pokroviteljstvom Evropske unije (EU), kazao je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović na sastanku sa ambasadorom Srbije u Crnoj Gori, Nebojšom Rodićem.

Iz Vlade je saopšteno da su sagovornici ponovili posvećenost razvoju dobrosusjedskih odnosa, koji su dodatno osnaženi zajedničkim evropskim ciljevima i regionalnom saradnjom.

„Na sastanku su razmijenjena mišljenja i o trenutnoj situaciji na sjeveru Kosova, pri čemu je izražena zabrinutost zbog aktuelnih međuetničkih tenzija“, kaže se u saopštenju.

Ivanović je, kako se navodi, istakao važnost pronalaženja održivih rješenja putem dijaloga između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU, naglašavajući da Crna Gora čvrsto podržava mirno rješavanje spornih pitanja.

Dodaje se da je Ivanović podvukao značaj poštovanja prava srpske zajednice na sjeveru Kosova, uz nadu da će u narednom periodu doći do deeskalacije tenzija i političkog rješenja koje će omogućiti očuvanje mira i stabilnosti u regionu.

Rodić je predstavio plan Srbije u pet tačaka, koji je usmjeren ka unapređenju životnih uslova srpske zajednice.

On je, kako se dodaje, istakao da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti, i da će preduzeti sve neophodne korake kako bi se izbjeglo pogoršanje bezbjednosne situacije.

„Zaključeno je da dijalog i saradnja, uz uvažavanje prava svih zajednica, predstavljaju ključne elemente za dugoročno rješavanje problema i očuvanje stabilnosti u regionu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sagovornici izrazili zajedničku nadu da će napori u tom pravcu dovesti do konstruktivnih rezultata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS