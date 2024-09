Ivanović: Članstvo Crne Gore do 2028. godine uticalo bi na kredibilitet EU

Podgorica, (MINA) – Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) do 2028. godine imalo bi veliki uticaj na region Zapadnog Balkana, države kandidate, ali i na kredibilitet Unije, ocijenio je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

On je, u razgovaru sa novoimenovanim ambasadorom Portugala u Podgorici Žozeom Rui Valešom Karosom, rekao da evropska integracija predstavlja prioritetni spoljnopolitički cilj Crne Gore.

Ivanović je kazao da se nada da će Portugal nastaviti da promoviše Crnu Goru kao uspješnu priču i da podržava njenu evropsku budućnost.

Karoso je rekao da Portugal snažno podržava članstvo Crne Gore u EU.

On je istakao da je Crna Gora predvodnik u evropskim integracijama i da zaslužuje da što prije zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici naroda.

Prema riječima Karosa, u trenutnom geopolitičkom momentu EU je potrebna uspješna priča i uzor na koji će se druge zemlje kandidati za članstvo ugledati, a to definitivno može biti Crna Gora.

Karoso je rekao da evropske integracije imaju velike benefite na jačanje bilateralnih odnosa među državama članicama.

“Sagovornici su se saglasili da postoji zainteresovanost za dalje produbljivanje bilateralnih odnosa između dvije zemlje, i to ne samo u smislu jačanja političkog dijaloga, nego i u brojnim drugim oblastima kao što su ekonomija, kultura, turizam, pomorska bezbjednost, nauka i trgovina”, navodi se u saopštenju.

