Ivanišević: Paraolimpijci učinili ponosnim svakog Crnogorca

Podgorica, Pariz, (MINA) – Paraolimpijci Crne Gore odnosom prema zastavi, trudom na terenu i ukupnim ponašanjem u Parizu, učinili su da se svaki Crnogorac koji se nađe u Francuskoj, osjeti ponosnim, kazao je crnogorski ambasador Ivan Ivanišević.

On je agenciji MINA rekao da postoje dani u diplomatskom svijetu koji su ljepši od drugih. „Danas je meni jedan od najljepših dana u diplomatskoj karijeri. Imao sam zadovoljstvo da u Ambasadi Crne Gore dočekam dvostrukog osvajača medalje sa Paraolimpijskih igara, Filipa Radovića, momka koji nam je svima učinio srce ogromnim“, kazao je Ivanišević. On je rekao da je Radovićeva medalja rezultat nevjerovatnog ličnog truda, vanredne posvećenosti njegove porodice i prijatelja i temeljnog rada Paraolimpijskog komiteta Crne Gore. „Imao sam priliku da ovih dana uvjerim kakva je to porodica i kakav je osjećaj vodi te ljude koz sve napore koji se sprovode ovih dana, a sve nas koji smo imali privilegiju da ih pratimo na takmičenjima, uvjeri da kad postoji volja, postoji sve“, kazao je Ivanišević.

